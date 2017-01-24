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Крэйг Вудкрофт: «Слова Лукашенко? Президент волнуется за результат команды. Он имеет право так сказать»

24.01.2017 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после победы над «Автомобилистом» (5:4 OT) поделился мнением о сегодняшней критике игры команды со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Никакого давления на команду не было. Здорово, что президент волнуется, переживает за результаты команды. Он хочет, чтобы команда показывала максимальный уровень. Он имеет право так сказать», – сказал Вудкрофт, передает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.

Александр Лукашенко: «Так, как хоккеисты минского «Динамо» себя вели на площадке, играя с Ригой, это ни в одни ворота не лезет»

Игорь Шуневич: «Игроки, и тренерский штаб «Динамо» сделают все для того, чтобы выйти в плей-офф и не просто выйти, но еще и дать достойный бой»

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после победы над «Автомобилистом» (5:4 OT) поделился мнением о сегодняшней критике игры команды со стороны...

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