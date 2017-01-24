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Крэйг Вудкрофт: «Слова Лукашенко? Президент волнуется за результат команды. Он имеет право так сказать»
24.01.2017 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после победы над «Автомобилистом» (5:4 OT) поделился мнением о сегодняшней критике игры команды со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко.
«Никакого давления на команду не было. Здорово, что президент волнуется, переживает за результаты команды. Он хочет, чтобы команда показывала максимальный уровень. Он имеет право так сказать», – сказал Вудкрофт, передает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.
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Крэйг Вудкрофт: «Слова Лукашенко? Президент волнуется за результат команды. Он имеет право так сказать»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после победы над «Автомобилистом» (5:4 OT) поделился мнением о сегодняшней критике игры команды со стороны...
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