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Александр Глеб: «Желание играть за сборную есть. Если новый тренер будет рассчитывать на меня, то я – за»
24.01.2017 23:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Александр Глеб заявил, что готов и впредь соглашаться на приглашение в сборную Беларуси.
«Желание играть за сборную есть. Если новый тренер будет рассчитывать на меня, то я – за.
В сборной не надо особые физические нагрузки, все играют в клубах. В национальной команде надо создать атмосферу. Позитивную и положительную», – сказал Глеб в эфире «Беларусь 1».
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Александр Глеб: «Желание играть за сборную есть. Если новый тренер будет рассчитывать на меня, то я – за»
Полузащитник Александр Глеб заявил, что готов и впредь соглашаться на приглашение в сборную Беларуси.
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