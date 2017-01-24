Полузащитник Александр Глеб заявил, что готов и впредь соглашаться на приглашение в сборную Беларуси.

«Желание играть за сборную есть. Если новый тренер будет рассчитывать на меня, то я – за.

В сборной не надо особые физические нагрузки, все играют в клубах. В национальной команде надо создать атмосферу. Позитивную и положительную», – сказал Глеб в эфире «Беларусь 1».