﻿ Александр Глеб: «Желание играть за сборную есть. Если новый тренер будет рассчитывать на меня, то я – за». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Александр Глеб: «Желание играть за сборную есть. Если новый тренер будет рассчитывать на меня, то я – за»

24.01.2017 23:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник Александр Глеб заявил, что готов и впредь соглашаться на приглашение в сборную Беларуси.

«Желание играть за сборную есть. Если новый тренер будет рассчитывать на меня, то я – за.

В сборной не надо особые физические нагрузки, все играют в клубах. В национальной команде надо создать атмосферу. Позитивную и положительную», – сказал Глеб в эфире «Беларусь 1».

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник Александр Глеб заявил, что готов и впредь соглашаться на приглашение в сборную Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Юрий Шевцов: «На чемпионате мира игра сборной была нестабильна. Обыгрываем венгров и через день – полное фиаско»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика