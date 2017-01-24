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Минское "Динамо" выиграло в овертайме у "Автомобилиста"
24.01.2017 22:04 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 24 января. В очередном матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги 24 января минское "Динамо" на своей площадке выиграло в овертайме у "Автомобилиста" из Екатеринбурга — 5:4 (2:1, 2:2, 0:1, 1:0).
Шайбы забросили:
у хозяев — Евгений Лисовец (6.44, ассистенты — Фредрик Петтерссон, Мэтт Эллисон), Мэтт Эллисон (16.12, в большинстве, Фредрик Петтерссон), Аарон Палушай (30.29, в большинстве, Мэтт Эллисон, Марк-Андре Граньяни), Роман Граборенко (37.19, Фредрик Петтерссон, Марк-Андре Граньяни), Марк-Андре Граньяни (60.29, Фредрик Петтерссон);
у гостей — Артем Гареев (9.02, Егор Журавлев, Петр Коукал), Михал Чайковски (24.41, в большинстве 5 на 3, Артем Гареев), Алексей Михнов (24.59, в большинстве, Дмитрий Мегалинский, Михал Чайковский), Александр Торченюк (58.14, Алексей Симаков).
Штрафное время: 21 — 29 (Комаров, 23.13, 49.02, Граборенко, 24.09, Эллисон, 39.52, Матерухин, 44.32, командный штраф, 45.56, Карабань, 49.02 (5 мин.), Кулаков, 53.51, Шинкевич, 55.19 — Васильев, 15.11, Коукал, 16.12 (10 мин.), Чистов, 18.01, Романов, 29.14, 46.52, Михнов, 40.39, 45.11, Чесалин, 49.02, Кивистё, 49.02 (5 мин.)).
После 50 матчей белорусский клуб с 84 очками занимает 6-е место среди 14 команд Западной конференции (22 победы в основное время, 3 — в овертайме, 4 — по буллитам, 17 поражений в основное время, 2 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 138-128).
Бомбардиры (гол+пас): Эллисон — 43 (14+29), Матерухин — 32 (21+11), Клинкхаммер — 30 (16+14), Граньяни — 29 (3+26), Степанов — 27 (15+12), С.Костицын — 22 (4+18), Лисовец — 18 (6+12), Павлович — 17 (8+9), Ковыршин — 15 (7+8), Кулаков — 11 (4+7), Комаров — 10 (6+4), Бэйлен — 9 (4+5), Гаврус — 8 (5+3), Стась — 8 (3+5), Лингле — 8 (0+8), Петтерссон, Шинкевич — по 7 (3+4), Дрозд — 7 (1+6), Китаров — 6 (2+4), Палушай — 5 (3+2), Амброжейчик — 4 (3+1), Граборенко, Устиненко — по 4 (1+3), Краичек, Хенкель — по 4 (0+4), Коробов — 3 (1+2), Волков, Готовец — по 3 (0+3), Скривенс — 2 (0+2), Карабань, Улльстрём — по 1 (0+1).
Следующие два матча минский клуб также проведет дома: 26 января — с "Югрой" из Ханты-Мансийска, 28-го — с "Барысом" (Астана).
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 24 января. В очередном матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги 24 января минское "Динамо" на своей площадке выиграло в овертайме у...
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