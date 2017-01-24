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НХЛ. «Питтсбург» против «Сент-Луиса», «Оттава» – «Вашингтон» и другие матчи
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В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» сыграет с «Сент-Луисом», «Оттава» – с «Вашингтоном».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
25 января, 03.00, «Prudential Center»
-
0:1 – 1
Пирсон (Даути, Картер, Сетогучи, Картер)
-
0:2 – 1
Копитар (Даути, Картер, Сетогучи, Картер)
-
0:3 – 16
Мартинес (Шор, Габорик)
-
1:3 – 47
Куинси (Вуд, Каммаллери)
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В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» сыграет с «Сент-Луисом», «Оттава» – с «Вашингтоном».
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