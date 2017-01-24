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НХЛ. «Питтсбург» против «Сент-Луиса», «Оттава» – «Вашингтон» и другие матчи

25.01.2017 01:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» сыграет с «Сент-Луисом», «Оттава» – с «Вашингтоном».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Айлендерс – Коламбус 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
Дата проведения
25 января, 03.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Фолиньо (Мюррей, Веннберг)
1:1 – 22 Бэйли (Таварес)
2:1 – 36 Кулемин (де Хаан, Таварес)
3:1 – 40 Нелсон (Пелек, Ледди)
4:1 – 45 Чимера ()
4:2 – 54 Эткинсон ()

 

Нью-Джерси – Лос-Анджелес 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)
Дата проведения
25 января, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Пирсон (Даути, Картер, Сетогучи, Картер)
0:2 – 1 Копитар (Даути, Картер, Сетогучи, Картер)
0:3 – 16 Мартинес (Шор, Габорик)
1:3 – 47 Куинси (Вуд, Каммаллери)

 

Питтсбург – Сент-Луис 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Дата проведения
25 января, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 14 Парайко (Пьетранжело, Перрон)
0:2 – 35 Ривс (Бортуццо, Шаттенкирк)
0:3 – 54 Апшолл (Перрон)

 

Бостон – Детройт 4:3 (2:1, 0:2, 1:0)
Дата проведения
25 января, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Миллер (Мур, Шаллер)
1:1 – 10 Атанасиу (Крунвалль, Грин)
2:1 – 17 Маршанд (Пастрняк, Спунер)
2:2 – 26 Грин (Нюквист, Зеттерберг)
2:3 – 30 Татар (Зеттерберг)
3:3 – 48 Маршанд (Крюг, Бержерон)
4:3 – 64 Пастрняк (Карло, Крейчи)

 

Монреаль – Калгари 5:1 (3 период)
Дата проведения
25 января, 03.30, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
1:0 – 19 Шоу (Петри, Андригетто)
2:0 – 24 Плеканец ()
3:0 – 29 Радулов (Уэбер, Болье)
4:0 – 48 Карр (Митчелл)
5:0 – 56 Митчелл (Шоу, Плеканец)
5:1 – 60 Беннетт (Хэмилтон, Ткачак)

 

Оттава – Вашингтон 3:0 (3 период)
Дата проведения
25 января, 03.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Келли (Пайэтт)
2:0 – 4 Райан (Брассар, Клаэссон)
3:0 – 31 Смит (Уайдман, Дзингел)

 

Виннипег – Сан-Хосе 3:2 (3 период)
Дата проведения
25 января, 04.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Бернс (Торнтон, Кутюр)
1:1 – 8 Литтл (Бафлин, Моррисси)
1:2 – 20 Кутюр (Влэшик, Бедкер)
2:2 – 38 Копп (Бафлин, Уилер)
3:2 – 44 Литтл ()

 

Нэшвилл – Баффало 2:2 (3 период)
Дата проведения
25 января, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Форсберг (Ирвин, Йернкрук)
1:1 – 32 Гиргенсонс (Фрэнсон, Кэйн)
2:1 – 37 Маклауд (Вебер)
2:2 – 39 Айкел (Богосян, Фрэнсон)

 

Даллас – Миннесота 1:2 (2 период)
Дата проведения
25 января, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 13 Поминвилл ()
0:2 – 24 Койву (Гранлунд, Нидеррайтер)
1:2 – 29 Сегин (Спецца, Руссель)

 

Чикаго – Тампа-Бэй 2:1 (2 период)
Дата проведения
25 января, 04.30, «United Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 10 Тэйвс (Хартман, Паник)
1:1 – 18 Бойл (Филппула)
2:1 – 21 Кит (Тэйвс, Панарин)

 

 
 
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В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» сыграет с «Сент-Луисом», «Оттава» – с «Вашингтоном».

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