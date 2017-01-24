Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев рассказал об амбициях и задачах команды на предстоящий сезон.

– Признайтесь, жесткая задача перед вами стоит? Обыграть БАТЭ в этом сезоне в чемпионате?

– Нет, вот так, чтобы обыграть БАТЭ – нет. Мы можем даже все игры БАТЭ проиграть. Но если мы будем не то, что выше БАТЭ, а если будем первые, то здесь нет никакой принципиальности. Естественно, эти матчи будут для нас принципиальные и важные. Как и все матчи с командами-раздражителями. С командами, которые будут наверху. Но ведь это не говорит о том, что нам будет легко с другими командами.

– Задача жесткая стоит – занять первое место в чемпионате?

– Нет. В первую очередь стоит задача улучшить качество игры и сделать ее более привлекательной, и чтобы мы видели потенциал этой команды не только в чемпионате. Потому что «Шахтер» постоянно играет в еврокубках. Наверное, здесь лакмусовая бумажка – еврокубки. Это показатель какой у команды потенциал.

– Старгородский и Юревич уже не футболисты «Шахтера». Какой отклик в околофутбольной среде нашло это решение?

– Если честно, то меня это не то, что мало волнует… Я с каждым из этих ребят побеседовал. Мы друг друга поняли. Как бы не было тяжело или больно – есть главный тренер и его решение. С этим приходиться мириться. По Саше Юревичу: он еще в прошлом году думал о том, продолжать или нет. Он мог бы играть, но это команде могло не пойти на пользу. В команде, может, и не было бы какого-то толчка. Сейчас пришли футболисты, у которых самый футбольный расцвет. Саша мог бы быть здесь «дядей», но сегодня у нас достаточно опытных футболистов в команде. Если бы их было мало, то, конечно, опыт Юревича пригодился бы. Но сегодня достаточно опытных ребят в каждой линии: Бушма, Рыбак, Януш и так далее.

Юревич будет в тренерском штабе, будет постепенно учиться.

– Наверное, не ошибусь, что нынешний «Шахтер» в вашей карьере – самая сильная команда.

– Я надеюсь, что она таковой и будет. Пока это все на бумаге. Сезон окончится и тогда можно будет говорить. Но потенциально – да.

Состав для меня сейчас сформирован на 99%, – сказал Кубарев в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».