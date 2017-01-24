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Александр Богданович: «Конечно, хотелось бы, чтобы наказание для ICF было немаленьким. Поэтому следует выставить ощутимую сумму»
25.01.2017 07:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Олимпийский чемпион в каноэ Александр Богданович прокомментировал решение Международного спортивного арбитражного суда (CAS) об
«Момент, когда ты стоишь на пьедестале с медалью, – мечта всей жизни. Полагаю, каждый спортсмен на Новый год поджигает бумажку и загадывает одно желание – стать чемпионом или призером. Эти эмоции бесценны. Их не купишь. Конечно, хотелось бы, чтобы наказание для ICF было немаленьким. Чтобы люди поняли, что наделали. А то принесут извинения и посчитают их достаточными. Поэтому следует выставить ощутимую сумму», – сказал Богданович.
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Александр Богданович: «Конечно, хотелось бы, чтобы наказание для ICF было немаленьким. Поэтому следует выставить ощутимую сумму»
Олимпийский чемпион в каноэ Александр Богданович прокомментировал решение Международного спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене дисквалификации...
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