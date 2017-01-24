Олимпийский чемпион в каноэ Александр Богданович прокомментировал решение Международного спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене дисквалификации белорусской команды по гребле на байдарках и каноэ.

«Момент, когда ты стоишь на пьедестале с медалью, – мечта всей жизни. Полагаю, каждый спортсмен на Новый год поджигает бумажку и загадывает одно желание – стать чемпионом или призером. Эти эмоции бесценны. Их не купишь. Конечно, хотелось бы, чтобы наказание для ICF было немаленьким. Чтобы люди поняли, что наделали. А то принесут извинения и посчитают их достаточными. Поэтому следует выставить ощутимую сумму», – сказал Богданович.

Ранее сообщалось , что на подготовку сборной по гребле в четырехлетнем цикле было затрачено более 45 млрд неденоминированных рублей.

ICF: «Решение отменить годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси стало разочарованием»