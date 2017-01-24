﻿ Александр Богданович: «Конечно, хотелось бы, чтобы наказание для ICF было немаленьким. Поэтому следует выставить ощутимую сумму». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Александр Богданович: «Конечно, хотелось бы, чтобы наказание для ICF было немаленьким. Поэтому следует выставить ощутимую сумму»

25.01.2017 07:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Олимпийский чемпион в каноэ Александр Богданович прокомментировал решение Международного спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене дисквалификации белорусской команды по гребле на байдарках и каноэ.

«Момент, когда ты стоишь на пьедестале с медалью, – мечта всей жизни. Полагаю, каждый спортсмен на Новый год поджигает бумажку и загадывает одно желание – стать чемпионом или призером. Эти эмоции бесценны. Их не купишь. Конечно, хотелось бы, чтобы наказание для ICF было немаленьким. Чтобы люди поняли, что наделали. А то принесут извинения и посчитают их достаточными. Поэтому следует выставить ощутимую сумму», – сказал Богданович.

Ранее сообщалось, что на подготовку сборной по гребле в четырехлетнем цикле было затрачено более 45 млрд неденоминированных рублей.

ICF: «Решение отменить годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси стало разочарованием»

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпийский чемпион в каноэ Александр Богданович прокомментировал решение Международного спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене дисквалификации...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Сигневич: «Практики в БАТЭ мне не хватило. Поэтому и с родными, и с агентом раздумывали о том, что надо куда-то уезжать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика