Форвард греческого «Платаниаса» Николай Сигневич прокомментировал свою аренду из БАТЭ.

– Когда понял, что надо уезжать?

– Такая мысль закрадывалась еще в 2015-м. Тогда появлялся в составе нечасто. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. У Виталика Родионова случилась травма, и меня стали выпускать на поле. Плюс вышли в группу Лиги чемпионов, где играл и с «Байером», и с «Ромой», и с «Барсой». Казалось, все наладилось.

Но в прошлом году после травмы практики снова было немного. Вроде и провел пятнадцать матчей, но если посчитать минуты, то получится примерно восемь полных встреч. А выходить на замену на пятнадцать-двадцать минут – совсем не то по сравнению с игрой в стартовом составе. Практики в БАТЭ мне не хватило. В Борисове не наигрался. Поэтому в последнее время и с родными, и с агентом раздумывали о том, что надо куда-то уезжать.

– Анатолий Капский тоже говорил, что тебе нужно временно что-то поменять.

– Сейчас будет лучше, если наберу форму и стану играть. Общались с Анатолием Анатольевичем на эту тему. Поначалу он, по-моему, скептически относился к варианту с арендой. Но мы высказали друг другу свою позицию и пришли к согласию. Из того же разговора понял, что Капский рассчитывает на мое возвращение в БАТЭ и помощь в решении задач. Вообще, спасибо ему, что отпустил. По большому счету, он мог этого и не делать. В свое время за меня заплатили деньги, и вполне естественно желание клуба какую-то их часть вернуть, – сказал Сигневич.