С сезона-2018/19 в квалификации Лиги Европы появится «путь чемпионов». Это значит, что победители национальных первенств в случае вылета в одном из раундов квалификации Лиги чемпионов получат возможность пробиться в групповой раунд второго по рангу еврокубка.

Генеральный секретарь БАТЭ Андрей Вашкевич рассказал о нововведении.

«Вторая жизнь» в ЛЕ обеспечена теперь всем, вплоть до участников предварительного раунда вроде чемпионов Андорры и Сан-Марино. Туда же, в Лигу Европы, будут попадать и остальные проигравшие в «пути чемпионов».

После предварительного раунда в ЛЕ отсеются 3 команды, после первого квалификационного раунда ЛЧ — еще 17. После второго — еще 10, после третьего — еще 6 команд. А неудачники последнего квалификационного раунда напрямую попадут в групповую стадию Лиги Европы. Всего через лигоевропейский «путь чемпионов» в групповой этап гарантированно проследуют восемь команд», – рассказал Вашкевич.