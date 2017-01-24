﻿ Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Панфилова выйдет на старт 12-й, Гесснер – 23-й, Ильченко – 46-й, Мазурина – 65-й. 21.by
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Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Панфилова выйдет на старт 12-й, Гесснер – 23-й, Ильченко – 46-й, Мазурина – 65-й

25.01.2017 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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25 января в польском городе Душники-Здруй на чемпионате Европы по биатлону состоится женская индивидуальная гонка.

Чемпионат Европы

Душники-Здруй, Польша

Женщины

Индивидуальная гонка

Начало – 15.30 по белорусскому времени.

Старт-лист

3. Каролин Хорхлер (Германия)
5. Анна Никулина (Россия)
12. Мария Панфилова (Беларусь)
13. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)
14. Магдалена Гвиздонь (Польша)
18. Энора Латюльер (Франция)
19. Дениз Херманн (Германия)
22. Колин Варсин (Франция)
23. Мириам Гесснер (Германия)
25. Жюлия Симон (Франция)
32. Светлана Миронова (Россия)
34. Анастасия Меркушина (Украина)
37. Светлана Слепцова (Россия)
41. Ханна Оберг (Швеция)
46. Кристина Ильченко (Беларусь)
47. Хло Шевалье (Франция)
61. Дарья Виролайнен (Россия)
62. Ирина Старых (Россия)
65. Кристина Мазурина (Беларусь)
69. Ольга Якушова  (Россия)
82. Надин Хорхлер (Германия)

 
 
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25 января в польском городе Душники-Здруй на чемпионате Европы по биатлону состоится женская индивидуальная гонка.

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