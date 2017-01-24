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Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Панфилова выйдет на старт 12-й, Гесснер – 23-й, Ильченко – 46-й, Мазурина – 65-й
25.01.2017 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
25 января в польском городе Душники-Здруй на чемпионате Европы по биатлону состоится женская индивидуальная гонка.
Чемпионат Европы
Душники-Здруй, Польша
Женщины
Индивидуальная гонка
Начало – 15.30 по белорусскому времени.
Старт-лист
3. Каролин Хорхлер (Германия)
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Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Панфилова выйдет на старт 12-й, Гесснер – 23-й, Ильченко – 46-й, Мазурина – 65-й
25 января в польском городе Душники-Здруй на чемпионате Европы по биатлону состоится женская индивидуальная гонка.
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