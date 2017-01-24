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Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Бочарников стартует 9-м, Абашев – 66-м, Елетнов – 100-м

25.01.2017 08:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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25 января в польском городе Душники-Здруй на чемпионате Европы по биатлону пройдет мужская индивидуальная гонка.

Чемпионат Европы

Душники-Здруй, Польша

Мужчины

Индивидуальная гонка

Начало – 12.00 по белорусскому времени.

Старт-лист

1. Антонин Гигонна (Франция)
5. Михаэль Вилляйтнер (Германия)
6. Вегард Бьорн Йермунсхауг (Норвегия)
7. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия)
8. Ярослав Соукуп (Чехия)
9. Сергей Бочарников (Беларусь)
10. Маттиас Бишль (Германия)
12. Аристид Бегю (Франция)
14. Юрий Шопин (Россия)
16. Алексей Волков (Россия)
20. Красимир Анев (Болгария)
30. Андрей Расторгуев (Латвия)
34. Александр Логинов (Россия)
43. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
45. Владимир Илиев (Болгария)
56. Дмитрий Малышко (Россия)
66. Дмитрий Абашев (Беларусь)
99. Алексей Слепов (Россия)
100. Роман Елетнов (Беларусь)
104. Петр Пащенко (Россия)
114. Илмарс Брицис (Латвия)

 
 
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25 января в польском городе Душники-Здруй на чемпионате Европы по биатлону пройдет мужская индивидуальная гонка.

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