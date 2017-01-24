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Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Бочарников стартует 9-м, Абашев – 66-м, Елетнов – 100-м
25.01.2017 08:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
25 января в польском городе Душники-Здруй на чемпионате Европы по биатлону пройдет мужская индивидуальная гонка.
Чемпионат Европы
Душники-Здруй, Польша
Мужчины
Индивидуальная гонка
Начало – 12.00 по белорусскому времени.
Старт-лист
1. Антонин Гигонна (Франция)
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25 января в польском городе Душники-Здруй на чемпионате Европы по биатлону пройдет мужская индивидуальная гонка.
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