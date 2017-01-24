|
НБА. Регулярный чемпионат. «Торонто» уступил «Сан-Антонио», «Вашингтон» разгромил «Бостон» и другие результаты
- Размер текста:
- A
- A
- A
Во вторник, 24 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Торонто» примет «Сан-Антонио», «Вашингтон» – «Бостон».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
25 января, 03.00, «Air Canada Centre»
- Торонто
-
Лаури (30 + 5 потерь),
Пауэлл (16),
Валанчюнас (9 + 13 подборов),
Кэрролл (2),
Саллинджер (0) старт;
Росс (21),
Паттерсон (12),
Джозеф (10),
Ногейра (6 + 10 подборов).
- Сан-Антонио
-
Олдридж (21 + 7 подборов),
Мюррей (11),
Ли (11),
Андерсон (8 + 7 подборов),
Грин (4 + 7 подборов + 4 блок-шота) старт;
Миллс (18),
Бертанс (12),
Форбс (8),
Джинобили (8),
Дедмон (7).
- Дата проведения
-
25 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
-
Ноэл (19 + 8 подборов),
Ковингтон (14 + 8 подборов),
Ильясова (10),
Макконнелл (9 + 10 передач),
Стаускас (8) старт;
Холмс (18),
Шарич (16 + 8 подборов),
Хендерсон (11),
Родригес (9 + 7 передач),
Луваву-Кабарро (7).
- Клипперс
-
Редик (22),
Риверс (20),
Гриффин (12 + 11 подборов + 6 потерь),
Джордан (10 + 20 подборов),
Мба а Муте (0) старт;
Кроуфорд (27),
Спейтс (9),
Басс (6),
Фелтон (2),
Джонсон (2).
- Дата проведения
-
25 января, 03.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
-
Бил (31 + 5 потерь),
Уолл (27 + 7 подборов + 7 передач),
М-ф Моррис (19 + 11 подборов),
Гортат (16 + 8 подборов),
Портер (6) старт;
Убре (11),
Берк (6),
Смит (3),
Саторански (2),
Очефу (2),
Макклеллан (0).
- Бостон
-
Томас (25 + 13 передач),
Хорфорд (22),
Краудер (17),
Смарт (13),
Джонсон (0) старт;
Браун (8),
Жеребко (8),
Олиник (6),
Янг (5),
Розир (4),
Мики (0).
- Дата проведения
-
25 января, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
-
Вучевич (20 + 8 подборов),
Ибака (16 + 8 подборов),
Грин (13 + 7 подборов),
Гордон (13),
Пэйтон (10 + 7 подборов + 8 потерь) старт;
Рудеж (8),
Уотсон (7 + 6 передач),
Хезонья (3),
Бийомбо (2).
- Чикаго
-
Уэйд (21 + 7 подборов + 7 перехватов),
Батлер (20 + 8 подборов),
Лопес (8),
Грант (7),
Гибсон (7) старт;
Макдермотт (12),
Фелисио (12 + 10 подборов),
Ципзер (5),
Рондо (4),
Миротич (4).
- Дата проведения
-
25 января, 05.00, «Pepsi Center»
- Денвер
-
Йокич (23 + 11 подборов + 6 передач),
Нельсон (17 + 7 передач),
Галлинари (11),
Фарид (11 + 7 подборов),
Харрис (10) старт;
Артур (16 + 8 подборов),
Мюррэй (5),
Бартон (5),
Чендлер (3),
Нуркич (2).
- Юта
-
Фэйворс (18),
Джордж Хилл (17),
Гобер (11 + 9 подборов),
Хэйворд (9),
Инглс (3) старт;
Диао (16),
Беркс (13),
Лайлс (6),
Нето (0),
Мак (0),
Джонсон (0).
- Дата проведения
-
25 января, 05.00, «US Airways Center»
- Финикс
-
Букер (26),
Чендлер (22 + 17 подборов),
Бледсоу (18 + 7 передач + 5 потерь),
Уоррен (8),
Крисс (5) старт;
Лень (11 + 10 подборов),
Найт (10),
Такер (8 + 6 передач),
Юлис (3),
Барбоза (0).
- Миннесота
-
Уиггинс (31),
Таунс (18 + 10 подборов),
Дженг (16 + 9 подборов),
Рубио (14 + 10 передач),
ЛаВин (11) старт;
Мухаммад (16),
Олдрич (4),
Данн (2 + 5 потерь),
Бьелица (0).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник, 24 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Торонто» примет «Сан-Антонио», «Вашингтон» – «Бостон».
-
Основные модные тенденции блузок в 2017 году*
11:04, 21.by
-
Белорус нашел способ заработать на декрете о тунеядцах
12:09, Sputnik Беларусь
-
За три месяца белорусы закрыли 53 тысячи вкладов. Нацбанк рассказал, кто хранит деньги в банках
13:47, Tut.by
-
В Сморгонском районе учитель украл у школьника дорогие часы
10:43, БелаПАН
-
Щуку весом более 6 килограммов поймал житель Большой Берестовицы
14:41, Tut.by
-
Лукашенко потребовал переложить миллионы долларов из карманов "серых" торговцев древесиной в бюджет
12:32, Tut.by
-
Суд усмотрел противоречия в показаниях милиционера в деле о драке в могилевской больнице
20:54, Tut.by
-
МВД планирует сократить количество милиционеров в тихих и спокойных городах
15:36, Tut.by
-
В Беларуси до 2020 года планируется создать ряд крупных сельскохозяйственных холдингов
13:15, БелаПАН
-
Житель Барановичей получил год колонии за развратные действия в отношении двух 7-летних девочек
17:05, Tut.by
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
Анатолий Котов: «Будем готовить второй иск в федеральный суд Швейцарии к ICF. Людей нужно наказать рублем»
12:29, Tribuna.com
-
Лукашенко раскритиковал игру "Динамо-Минск" в КХЛ
15:11, БелаПАН
-
Лукашенко стыдно смотреть на игру ХК "Динамо-Минск" в КХЛ
13:25, Sputnik Беларусь
-
ICF: «Решение отменить годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси стало разочарованием»
13:52, Tribuna.com
-
НХЛ. «Питтсбург» против «Сент-Луиса», «Оттава» – «Вашингтон» и другие матчи
01:17, Tribuna.com
-
Кубок Дэвиса. Мирный, Шило, Ивашко и Герсимов – с составе сборной Беларуси на матч с Румынией
17:42, Tribuna.com
-
Winter Cup 2017. Брестское «Динамо» разгромило «Вентспилс»
17:08, Tribuna.com
-
Все новости
- Депутаты решают, по закону ли работает Uber, и как уравнять в правах всех таксистов
21.01.2017,
Tut.by
- Брестчанина, 17 лет отслужившего в армии, оставили без пенсии
19.01.2017,
Tut.by
- Мнение педагога о запрете денежных поборов в школах и садах
20.01.2017,
Sputnik Беларусь
- "Не жилось вместе". В Светлогорском районе найден повешенным муж 15-летней молодой мамы
20.01.2017,
Tut.by
- Минские коммунальщики рассмешили "жыльцов" объявлением на подъезде
19.01.2017,
Sputnik Беларусь
- Экономист о том, как заработать на квартиру: «За границей молодые вкалывают до 40, а в Беларуси на работе у большинства курорт»
23.01.2017,
realt.by
- Дом в деревне для минчанина - 4. Зачем вообще нужен архитектор
22.01.2017,
Tut.by
Комментарии