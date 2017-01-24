﻿﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Торонто» уступил «Сан-Антонио», «Вашингтон» разгромил «Бостон» и другие результаты. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Торонто» уступил «Сан-Антонио», «Вашингтон» разгромил «Бостон» и другие результаты

25.01.2017 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во вторник, 24 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Торонто» примет «Сан-Антонио», «Вашингтон» – «Бостон».

НБА

Регулярный чемпионат

Торонто – Сан-Антонио 106:108 (25:29, 29:32, 25:18, 27:29)
Дата проведения
25 января, 03.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Статистика
Торонто
Лаури (30 + 5 потерь), Пауэлл (16), Валанчюнас (9 + 13 подборов), Кэрролл (2), Саллинджер (0)  старт; Росс (21), Паттерсон (12), Джозеф (10), Ногейра (6 + 10 подборов).
Сан-Антонио
Олдридж (21 + 7 подборов), Мюррей (11), Ли (11), Андерсон (8 + 7 подборов), Грин (4 + 7 подборов + 4 блок-шота)  старт; Миллс (18), Бертанс (12), Форбс (8), Джинобили (8), Дедмон (7).

 

Филадельфия – Клипперс 121:110 (27:29, 32:39, 30:21, 32:21)
Дата проведения
25 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика
Филадельфия
Ноэл (19 + 8 подборов), Ковингтон (14 + 8 подборов), Ильясова (10), Макконнелл (9 + 10 передач), Стаускас (8)  старт; Холмс (18), Шарич (16 + 8 подборов), Хендерсон (11), Родригес (9 + 7 передач), Луваву-Кабарро (7).
Клипперс
Редик (22), Риверс (20), Гриффин (12 + 11 подборов + 6 потерь), Джордан (10 + 20 подборов), Мба а Муте (0)  старт; Кроуфорд (27), Спейтс (9), Басс (6), Фелтон (2), Джонсон (2).

 

Вашингтон – Бостон 123:108 (33:24, 33:35, 25:21, 32:28)
Дата проведения
25 января, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Бил (31 + 5 потерь), Уолл (27 + 7 подборов + 7 передач), М-ф Моррис (19 + 11 подборов), Гортат (16 + 8 подборов), Портер (6)  старт; Убре (11), Берк (6), Смит (3), Саторански (2), Очефу (2), Макклеллан (0).
Бостон
Томас (25 + 13 передач), Хорфорд (22), Краудер (17), Смарт (13), Джонсон (0)  старт; Браун (8), Жеребко (8), Олиник (6), Янг (5), Розир (4), Мики (0).

 

Орландо – Чикаго 92:100 (22:20, 27:32, 24:26, 19:22)
Дата проведения
25 января, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Вучевич (20 + 8 подборов), Ибака (16 + 8 подборов), Грин (13 + 7 подборов), Гордон (13), Пэйтон (10 + 7 подборов + 8 потерь)  старт; Рудеж (8), Уотсон (7 + 6 передач), Хезонья (3), Бийомбо (2).
Чикаго
Уэйд (21 + 7 подборов + 7 перехватов), Батлер (20 + 8 подборов), Лопес (8), Грант (7), Гибсон (7)  старт; Макдермотт (12), Фелисио (12 + 10 подборов), Ципзер (5), Рондо (4), Миротич (4).

 

Денвер – Юта 103:93 (18:22, 33:17, 29:28, 23:26)
Дата проведения
25 января, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика
Денвер
Йокич (23 + 11 подборов + 6 передач), Нельсон (17 + 7 передач), Галлинари (11), Фарид (11 + 7 подборов), Харрис (10)  старт; Артур (16 + 8 подборов), Мюррэй (5), Бартон (5), Чендлер (3), Нуркич (2).
Юта
Фэйворс (18), Джордж Хилл (17), Гобер (11 + 9 подборов), Хэйворд (9), Инглс (3)  старт; Диао (16), Беркс (13), Лайлс (6), Нето (0), Мак (0), Джонсон (0).

 

Финикс – Миннесота 111:112 (27:23, 29:36, 23:28, 32:25)
Дата проведения
25 января, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Статистика
Финикс
Букер (26), Чендлер (22 + 17 подборов), Бледсоу (18 + 7 передач + 5 потерь), Уоррен (8), Крисс (5)  старт; Лень (11 + 10 подборов), Найт (10), Такер (8 + 6 передач), Юлис (3), Барбоза (0).
Миннесота
Уиггинс (31), Таунс (18 + 10 подборов), Дженг (16 + 9 подборов), Рубио (14 + 10 передач), ЛаВин (11)  старт; Мухаммад (16), Олдрич (4), Данн (2 + 5 потерь), Бьелица (0).

 

 
 
Ссылка на источник 48
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Во вторник, 24 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Торонто» примет «Сан-Антонио», «Вашингтон» – «Бостон».

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