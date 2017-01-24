Вице-президент ФХР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал поведение фанатов «Спартака», скандировавших оскорбительные кричалки во время матча с ЦСКА (1:6).

«Этого в хоккее давно не было. Вся эта грязь из футбола идет. Там же сейчас перерыв в чемпионате. Такие кричалки на открытых аренах позволяют себе не только болельщики «Спартака», но и ЦСКА, «Динамо»…И они, видимо, не понимают, что в закрытом помещении все это звучит гораздо ужаснее. Ведь на хоккее сама обстановка заставляет людей вести себя прилично. А тут вдруг на трибунах появилось хулиганье, которое пытается таким образом задеть соперника. Может, они считают, этот мат приближает их к команде, как-то ей помогает? Это абсурд!

Я бы напомнил, что на хоккей, в отличие от футбола, люди приходят семьями, с детьми. Почему они должны выслушивать эту дрянь и объяснять ребенку, что это такое? Лига наша борется за то, чтоб хоккей стал семейным видом спорта. Это ее стратегия. Понятно, что болельщикам наплевать на штрафы, которыми обложат клуб. Не они же их платят. Но ведь сейчас же кругом видео! Берите конкретных людей и привлекайте их административно за нарушение порядка – мат в общественном месте.

Вот вчера на матче полиция кинулась отбирать плакаты у болельщиков. Причем вполне безобидные. Да лучше бы вытянули из матерящейся толпы с десяток самых горластых крикунов и вывели с трибун. Толку бы больше было», — сказал Майоров.

«Ты че, не можешь повести за собой? Безногий, бл#». Фанаты «Спартака» настраивают игроков на матч с ЦСКА