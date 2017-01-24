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КХЛ: минское "Динамо" в овертайме обыграло "Автомобилиста"

25.01.2017 07:52 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв – Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги клуб "Автомобилист" (Екатеринбург) – 5:4.

КХЛ: минское "Динамо" в овертайме обыграло "Автомобилиста"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Игра прошла во вторник на "Минск-Арене", на матче присутствовали более 11,6 тысячи зрителей.

Минчане открыли счет уже на 7-й минуте первого периода – отличился защитник Евгений Лисовец, однако затем команда из Екатеринбурга сравняла счет – на 10-й минуте ворота Бена Скривенса поразил нападающий екатеринбуржцев Артем Гареев. Первый период остался за динамовцами – вторую шайбу провел на 16-й минуте Мэтт Эллисон.

Во втором периоде "зубры" пропустили за 8 секунд две шайбы (Михал Чайковски, Алексей Михнов, 24), однако затем "Динамо" снова сравняло счет (Аарон Полушай, 30), в конце периода минчане благодаря защитнику Роману Граборенко (37) снова вышли вперед – 4:3. Третий период отметился одной шайбой гостей (Александр Торченюк, 58) и игра перешла в овертайм.

В дополнительное время защитник Марк-Андре Граньяни на 61-й минуте сумел поразить ворота "Автомобилиста", принеся "зубрам" победу. 

В настоящее время "Динамо" занимает 6-ю строку Западной конференции КХЛ с 84 очками.

Следующую игру на "Минск-Арене" столичные хоккеисты проведут против "Югры" (Ханты-Мансийск), матч состоится 26 января.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время "Динамо" занимает 6-ю строку Западной конференции КХЛ с 84 очками.

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