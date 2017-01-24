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Представитель МВД: «Задокументированы факты участия белорусских криминальных авторитетов в решении вопросов по договорным матчам»
25.01.2017 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусские организаторы договорных футбольных матчей в первой и высшей лигах чемпионата, а также в Кубке страны были связаны с местными криминальными авторитетами. Об этом заявил в программе «ЧП.by» телеканала «НТВ-Беларусь» старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Сергей Ванагель.
— В поле нашего зрения попали люди, которые являлись организаторами матчей исключительно в Беларуси. Это — бывшие спортсмены, которые имели связи с представителями футбольного мира Украины, принимали их в Беларуси, искали связи с конкретными футбольными командами, и впоследствии организовывали договорные матчи.
Задокументированы факты участия белорусских криминальных авторитетов в решении вопросов, которые возникали у белорусских организаторов с заказчиками из Украины. А в последующем эти криминальные авторитеты не только получали деньги за участие в «разборках», но и вкладывали свои криминальные средства в ставки в букмекерских конторах, и в те деньги, которые использовались для подкупа игроков, — сообщил Сергей Ванагель.
Величина ставок зависела от категории матча. На матч первой лиги — от 1 000 до 4 000 долларов, высшей лиги и Кубка страны — от 10 000 до 18 000 долларов. Основные ставки делались в азиатских и европейских букмекерских конторах.
Напомним, расследование уголовного дела о передаче денег игрокам команд за обеспечение необходимого результата в ряде матчей недавно окончено в центральном аппарате Следственного комитета. По данным следствия, граждане Украины и России передавали, в том числе через посредников, деньги футболистам команд белорусского чемпионата, которые должны были повлиять на результат. В дальнейшем ставились крупные суммы в зарубежных букмекерских конторах на исход матча с целью получения дохода.
АБФФ
В качестве обвиняемых по уголовному делу по ст. 253 УК (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов) проходят 20 человек (в том числе бывший футболист клуба «Гранит»), в отношении пяти из них производство по уголовному делу прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 30 УПК (в связи с деятельным раскаянием).
Все обвиняемые
Фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. После завершения данной процедуры в установленные законом сроки (не более месяца) планируется передача прокурору для направления в суд уголовного дела по обвинению 15 человек.
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Представитель МВД: «Задокументированы факты участия белорусских криминальных авторитетов в решении вопросов по договорным матчам»
Белорусские организаторы договорных футбольных матчей в первой и высшей лигах чемпионата, а также в Кубке страны были связаны с местными криминальными...
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