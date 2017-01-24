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Представитель МВД: «Футболисты не готовы сотрудничать со следствием, зная, что их товарищи участвуют в договорных матчах»

25.01.2017 10:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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 Старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Сергей Ванагель рассказал о расследовании дела о договорных матчах.

- Как удалось выйти на организаторов договорных матчей?

– Первоначальная информация к нам поступила из АБФФ. Они столкнулись с этой проблемой и искали пути ее решения. На данный момент можно говорить о пяти матчах, в которых игроки манипулировали результатами. Если мы будем говорить категориями, которые использует федерация футбола, то это больше манипуляция итогами матча. Для них не интересно, кто из игроков манипулировал, у нас же другие задачи. Нам необходимо было привлечь лиц, которые осуществляли подкуп и получали денежные средства за участие в таких матчах.

Для нас сложность в документировании такого рода матчей сложилась, в первую очередь, из-за того, что статья 253 Уголовного кодекса доселе не имела судебной практики. В суд не ушло ни одного уголовного дела по данной статье. А работая с футболистами, мы столкнулись с тем, что у них есть тоже своя корпоративная этика, неправильное толкования понятия «чувство локтя». Они не готовы сотрудничать с правоохранительными органами, зная, что их товарищи участвуют в таких матчах.

- Всегда ли получалось обеспечить нужный счет?

– В данном случае не всегда, – рассказал Ванагель в программе «ЧП.by» на канале «НТВ-Беларусь».

 
 
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Старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Сергей Ванагель...

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