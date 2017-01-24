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Экс-нападающий «Шахтера» Робинсон перешел в немецкий «Байройт»
25.01.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-нападающий «Шахтера» Натан Робинсон перешел в немецкий «Байройт Тайгерс».
Команда выступает во втором по силе немецком дивизионе, занимает 9-е место из 14 команд.
Напомним, Робинсон покинул «Шахтер»
В 17 матчах в экстралиге Робинсон набрал 14 (5+9) очков.
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Экс-нападающий «Шахтера» Натан Робинсон перешел в немецкий «Байройт Тайгерс».
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