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Экс-нападающий «Шахтера» Робинсон перешел в немецкий «Байройт»

25.01.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-нападающий «Шахтера» Натан Робинсон перешел в немецкий «Байройт Тайгерс».

Команда выступает во втором по силе немецком дивизионе, занимает 9-е место из 14 команд.

Напомним, Робинсон покинул «Шахтер» из-за конфликта с Антоненко. Ранее сообщалось, что игрок может оказаться в «Юности».

В 17 матчах в экстралиге Робинсон набрал 14 (5+9) очков.

 
 
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Экс-нападающий «Шахтера» Натан Робинсон перешел в немецкий «Байройт Тайгерс».

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