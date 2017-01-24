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Директор департамента лицензирования АБФФ: «В этом сезоне главные тренеры клубов высшей лиги должны будут иметь лицензию категории «PRO»

25.01.2017 11:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор департамента лицензирования АБФФ Андрей Мишаев рассказал об интенсивном периоде работы своего структурного подразделения.

«Если говорить о наиболее ощутимых изменениях в Регламенте АБФФ по лицензированию и контролю деятельности футбольных клубов, то в этом сезоне главные тренеры клубов высшей лиги должны будут иметь лицензию категории «PRO». В принципе все остальное осталось на прежнем уровне.

Что касается сдачи документации, участники элитного дивизиона должны предоставить все документы по большинству критериев в электронном виде. Единственные исключения – это финансовая документация и Устав клуба, которые должны быть сданы на бумажных носителях. Документы по спортивным, инфраструктурным, кадровым и юридическим критериям должны быть предоставлены не позднее 10 февраля. Для клубов первой лиги допускается подача всех документов на бумажных носителях не позднее 20 февраля.

Заседания комитета по лицензированию АБФФ, на которых будут приниматься решения о выдаче лицензий клубам-соискателям, будут проведены не позднее 10 марта по высшей лиге и не позднее 24 марта по первой лиге. В случае если клуб не получит лицензию, он может подать апелляцию в Апелляционный комитет по лицензированию клубов АБФФ», – рассказал Мишаев.

 
 
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Директор департамента лицензирования АБФФ Андрей Мишаев рассказал об интенсивном периоде работы своего структурного подразделения.

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