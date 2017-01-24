Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев рассказал о трансферной политике клуба.

- У вас совсем не заполнена квота легионеров. Собираетесь ли работать в этом направлении, и насколько укомплектован уже состав?

– На 99 процентов состав уже сформирован. Мы уже знаем, кто из легионеров к нам приедет. Наша задача – помочь им влиться в коллектив.

Проблемы прошло года «Шахтера» – крайние полузащитники. У нас есть свои задумки на этот счет. Есть в составе Ковалев, другие ребята, но ждем еще и легионера, чтобы создать конкуренцию. Белых пятен в составе не будет. Надежно играя в обороне, чемпионом не станешь. БАТЭ каждый сезон свои 70 очков набирает, поэтому нужно усиливать атакующую линию.

- «Шахтер» уже потратил деньги на приобретение футболистов. Насколько весом этот финансовый карт-бланш?

– В этом году мы еще ничего не потратили на футболистов. Лаптев был куплен в прошлом году. То, что мы потратим, мы за это отчитаемся. Я же не прошу эти деньги, и мне их не приносят на блюдечке. Есть стратеги развития, есть понимание у руководства. Нет такого, что, если мы купили кого-то, должно произойти что-то неординарное. Где-то сэкономим на зарплатах, где-то еще. Бюджет «Шахтера» останется прежним, все, что мы делаем, будет в рамках бюджета клуба, – сказал Кубарев в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».