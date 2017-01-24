Белорусский специалист Леонид Бразинский поделился мнением о выступлении сборной Беларуси на чемпионате мира во Франции.

— Что скажете о выступлении нашей сборной на мировом форуме?

— Конкретной задачи руководством озвучено не было, хотя было понятно, что все ждали выхода в плей-офф. Это сделать удалось. Конечно, по ходу турнира случались какие-то неожиданности. Для меня их было две. Первая — это поражение в первом же матче от Чили, а вторая — победа над сборной Венгрии. Причем одна подстегнула другую. После неудачи во встрече с южноамериканцами наша команда собралась.

— Так получилось, что для нас все решалось в последнем туре группового этапа. Вы сами сказали, что победа над венграми стала для вас неожиданностью...

— Честно говоря, для меня не все понятно с этим матчем. До конца не могу понять, какую цель преследовали венгры. Не исключаю, что они элементарно выбирали соперника по плей-офф. Возможно, мадьяры просто не хотели встречаться со шведами, предпочтя помериться силами с датчанами. Если это так, то план удался. Венгрия в нокаут-раунде победила сборную Дании. Однако это всего лишь предположения. В конце концов, это их дела. Главное, что мы обыграли венгров и попали в плей-офф. Правда, в данном случае появились разные мнения. Вопрос в том, что лучше для молодых гандболистов нашей сборной: сыграть один матч со шведами, который не принес никакой пользы, или два матча в утешительном турнире?

— Матч со сборной Швеции получился откровенно провальным?

— Мне очень понравилась игра скандинавов. Хочу отметить один важный момент. В отличие от команд Германии и Хорватии, в составе у шведов сплошь молодые гандболисты. Они не действовали в полную силу на протяжении всей встречи. Команда не остановилась, несмотря на то, что уже по итогам первого тайма преимущество было весьма убедительным. Нашим пришлось очень трудно. Шведы были лучше и в нападении, и в обороне, и при переходе в быстрые контратаки. Сейчас у них поменялся тренер. К руководству пришел специалист, который ранее работал наставником молодежной сборной. В большинстве в национальной дружине играют его ребята, – сказал Бразинский.