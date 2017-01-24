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Виталий Мутко: «Уверен, что российские спортсмены были чистыми в Сочи-2014»

25.01.2017 12:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко сообщил, что российская стороная представит объяснения в Международный олимпийский комитет (МОК) по докладу Ричарда Макларена, а также выразил уверенность в чистоте российских спортсменов в Сочи-2014.

– Как вы отнеслись к инициативе комитета Госдумы по спорту создать специальную комиссию по анализу доклада Макларена?

– Ко всем инициативам я отношусь нормально, но пока не обсуждал эту тему с представителями комитета Госдумы по спорту. Со своей стороны, могу сказать, что Россия представит МОК свою позицию относительно всего доклада Макларена.

Он внимательно изучается специалистами, и по каждому пункту мы дадим свое детальное пояснение, когда будет назначено слушание МОК.

Сегодня все вопросы рассматриваются на уровне международных федераций, спортсмены дают свои пояснения относительно обвинений канадского юриста. Где-то наши требования удовлетворяются, как в случае с представителями скелетона, где-то заседания переносятся на неопределенные сроки.

Какие вопросы к спортсмену? Он сдал пробу, ему дали справку, что к нему нет вопросов. Проходит два года, и ему говорят: «С твоей старой пробой что-то не так». Причем здесь вообще спортсмен? У него есть чистая допинговая история, которая ведется годами.

– Вы уверены, что все спортсмены Игр-2014 были чистыми?

– Да, уверен. У нас нет ни одного чемпиона или призера Олимпийских игр-2014, кроме, пожалуй, Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой, которые заметно снизили свои результаты.

Они по-прежнему – лидеры в своих дисциплинах, сдают множество допинг-проб на этапах Кубка мира, все из которых являются отрицательными. Это говорит о многом, – сказал Мутко.

 
 
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Вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко сообщил, что российская стороная представит объяснения в Международный олимпийский комитет (МОК) по докладу...

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