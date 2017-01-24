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Артем Челядинский: «Крумкачы»?» Не знаю, будем разговаривать»

25.01.2017 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник Артем Челядинский рассказал о вариантах продолжения карьеры.

Стало известно, что вы тренируетесь с «Крумкачамi»...

– Да, тренируюсь с «Крумкачамi».

Ранее говорили, что можете перейти на должность тренера, не предложили?

– Контракт с «Динамо» закончился, но такой разговор был. Пока ничего не могу сказать по этому вопросу.

– Есть ли шанс остаться в «Крумкачах»?

– Не знаю, будем разговаривать.

– Пока не собираетесь завершать карьеру футболиста?

– А вы хотите, чтобы завершил? :)

– Наоборот!

– Ну раз вы хотите, чтобы остался, будем рассматривать варианты, – сказал Челядинский.

 
 
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Защитник Артем Челядинский рассказал о вариантах продолжения карьеры.

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