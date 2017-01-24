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Артем Челядинский: «Крумкачы»?» Не знаю, будем разговаривать»
25.01.2017 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник Артем Челядинский рассказал о вариантах продолжения карьеры.
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– Да, тренируюсь с «Крумкачамi».
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– Контракт с «Динамо» закончился, но такой разговор был. Пока ничего не могу сказать по этому вопросу.
– Есть ли шанс остаться в «Крумкачах»?
– Не знаю, будем разговаривать.
– Пока не собираетесь завершать карьеру футболиста?
– А вы хотите, чтобы завершил? :)
– Наоборот!
– Ну раз вы хотите, чтобы остался, будем рассматривать варианты, – сказал Челядинский.
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Защитник Артем Челядинский рассказал о вариантах продолжения карьеры.
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