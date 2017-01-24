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Матч звезд Единой лиги ВТБ. Грэй и Харпер примут участие в конкурсе снайперов
25.01.2017 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Единая лига ВТБ назвала участников конкурса снайперов, который пройдет в первом перерыве Матча всех Звезд в Сочи.
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Напомним, что первый в истории Лиги Матч всех Звезд пройдет 11 февраля в Сочи в ДС «Большой».
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Единая лига ВТБ назвала участников конкурса снайперов, который пройдет в первом перерыве Матча всех Звезд в Сочи.
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