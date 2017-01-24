﻿ Матч звезд Единой лиги ВТБ. Грэй и Харпер примут участие в конкурсе снайперов. 21.by
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Матч звезд Единой лиги ВТБ. Грэй и Харпер примут участие в конкурсе снайперов

25.01.2017 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Единая лига ВТБ назвала участников конкурса снайперов, который пройдет в первом перерыве Матча всех Звезд в Сочи.

Райан Брокхофф («Локомотив-Кубань») – 47,7% попаданий с трехочковой дистанции в сезоне-2016/17
Янис Блумс (ВЭФ) – 38,4 %
Нобель Бунгу-Коло («Химки») – 51,3 %
Джастин Грэй («Цмоки-Минск») – 38,5%
Иван Ухов («Парма») – 42,8 %
Демонте Харпер («Калев») – 37,8%

Напомним, что первый в истории Лиги Матч всех Звезд пройдет 11 февраля в Сочи в ДС «Большой».

 
Теги: Минск
 
 
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Единая лига ВТБ назвала участников конкурса снайперов, который пройдет в первом перерыве Матча всех Звезд в Сочи.

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