Единая лига ВТБ назвала участников конкурса снайперов, который пройдет в первом перерыве Матча всех Звезд в Сочи.

Райан Брокхофф («Локомотив-Кубань») – 47,7% попаданий с трехочковой дистанции в сезоне-2016/17

Янис Блумс (ВЭФ) – 38,4 %

Нобель Бунгу-Коло («Химки») – 51,3 %

Джастин Грэй («Цмоки-Минск») – 38,5%

Иван Ухов («Парма») – 42,8 %

Демонте Харпер («Калев») – 37,8%

Напомним, что первый в истории Лиги Матч всех Звезд пройдет 11 февраля в Сочи в ДС «Большой».