МИНСК, 25 янв — Sputnik. Белорусский биатлонист Сергей Бочарников занял седьмое место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Душники-Здруй (Польша), сообщает Sputnik.

Континентальное первенство стартовало в среду мужской "индивидуалкой" (20 км с четырьмя огневыми рубежами). Первым к финишу пришел россиянин Александр Логинов — 49 минут 54,3 секунды (1 промах). Вторым стал представитель Болгарии Красимир Анев, уступивший россиянину 11,4 секунды, не совершив ни одного неточного выстрела. Бронзовая награда досталась еще одному российскому биатлонисту Алексею Слепову, проигравшему своему соотечественнику 53,6 секунды (0 промахов).

Бочарников допустил один промах и уступил победителю 1 минуту 53,2 секунды. В гонке также принимали участие еще два представителя Беларуси — Дмитрий Абашев и Роман Елетнов, занявшие 37-е и 77-е места соответственно.

Соревнования продолжаться в среду женской индивидуальной гонкой (15 км с четырьмя огневыми рубежами). Цвета белорусского флага будут защищать Мария Панфилова, Кристина Ильченко и Кристина Мазуренко.