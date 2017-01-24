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Кубок французской лиги. 1/2 финала. «Монако» сыграет с «Нанси»

25.01.2017 14:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 1/2 финала Кубка французской лиги «ПСЖ» сыграет с «Бордо», «Монако» – с «Нанси» белорусского вратаря Сергея Черника.

Кубок французской лиги

1/2 финала

Бордо – ПСЖ 1:4 (1:1, 0:3)
Дата проведения
24 января, 23.00, «Стад де Бордо»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 19 Ди Мария, 1:1 – 32 Ролан, 1:2 – 60 Кавани, 1:3 – 74 Кавани, 1:4 – 81 Ди Мария.
БордоПриор, Левчук, Пундже, Гайич, Паллуа (Плашил, 67), Вада (Траоре, 83), Сертич, Малком (Менез, 67), Тулалан, Камано, Ролан.
ПСЖТрапп, Маркиньос, Максвелл, Менье, Тиаго Силва, Матюиди, Рабьо, Лукас Моура (Жоржен, 88), Верратти (Нкунку, 79), Ди Мария, Кавани (Бен-Арфа, 83).
Монако – Нанси
Дата проведения
25 января, 23.00, «Луи II»
Онлайн матча

 

 
 
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В 1/2 финала Кубка французской лиги «ПСЖ» сыграет с «Бордо», «Монако» – с «Нанси» белорусского вратаря Сергея Черника.

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