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Кубок французской лиги. 1/2 финала. «Монако» сыграет с «Нанси»
25.01.2017 14:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 1/2 финала Кубка французской лиги «ПСЖ» сыграет с «Бордо», «Монако» – с «Нанси» белорусского вратаря Сергея Черника.
Кубок французской лиги
1/2 финала
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В 1/2 финала Кубка французской лиги «ПСЖ» сыграет с «Бордо», «Монако» – с «Нанси» белорусского вратаря Сергея Черника.
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