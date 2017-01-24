Защитник Александр Юревич завершил игровую карьеру.

Последним клубом футболиста был «Шахтер», ранее он выступал в «Обувщике», «Шахтере», «Карпатах» и БАТЭ.

Юревич семь раз выигрывал чемпионат Беларуси (2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), был серебряным призером первенства (2016), завоевывал бронзовые медали (2002, 2004, 2006, 2007, 2014, 2015), трижды поднимал над головой Кубок (2003/04, 2009/10, 2013/14) и дважды Суперкубок страны (2010, 2011).

В составе БАТЭ игрок участвовал в групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Также Юревич имеет приличный наигрыш за сборную Беларуси – 32 матча. А в чемпионатах Республики Беларусь он и вовсе является лидером по количеству проведенных встреч – 484.

Возглавляет Александр и «Клуб Сергея Алейникова», в который входят белорусские игроки, проведшие 500 и более матчей на высшем уровне: там счетчик застыл на отметке в 709 игр.

Сообщается, что Юревич не уходит из футбола. Он остается в структуре «Шахтера» и будет получать тренерское образование.