МИНСК, 25 янв — Sputnik. Российская биатлонистка Ирина Старых выиграла золото в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в польском Душники-Здруй, сообщает Sputnik.



© Sputnik Алексей Филиппов Биатлонист Бочарников вошел в топ-10 индивидуальной гонки на ЧЕ

В первый день соревнований состоялись сразу две индивидуальные гонки: ранее на дистанции 20 километров победу одержал россиянин Александр Логинов.

В женской "индивидуалке" (15 километров с четырьмя огневыми рубежами) первой стала представительница России Ирина Старых — 44 минуты 24,7 секунды (0 промахов). Второе место заняла еще одна россиянка Светлана Слепцова (45 минут 28,5 секунды; 1 промах), третьей стала украинка Анастасия Меркушина (45 минут 29,7 секунды; 1 промах).

У белорусок лучший результат принадлежит Марии Панфиловой (+4 минуты 25,9 секунды; 1). Кроме нее на старт также вышли Кристина Мазурина (61-е место) Кристина Ильченко (64).

Соревнования продолжаться 27 января мужским и женским спринтами.