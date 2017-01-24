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Россиянка Старых выиграла женскую "индвидуалку" на ЧЕ в Польше

25.01.2017 17:23 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв — Sputnik. Российская биатлонистка Ирина Старых выиграла золото в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в польском Душники-Здруй, сообщает Sputnik.

Россиянка Старых выиграла женскую "индвидуалку" на ЧЕ в Польше
© Sputnik Алексей Филиппов
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В первый день соревнований состоялись сразу две индивидуальные гонки: ранее на дистанции 20 километров победу одержал россиянин Александр Логинов.  

В женской "индивидуалке" (15 километров с четырьмя огневыми рубежами) первой стала представительница России Ирина Старых — 44 минуты 24,7 секунды (0 промахов). Второе место заняла еще одна россиянка Светлана Слепцова (45 минут 28,5 секунды; 1 промах), третьей стала украинка Анастасия Меркушина (45 минут 29,7 секунды; 1 промах).

У белорусок лучший результат принадлежит Марии Панфиловой (+4 минуты 25,9 секунды; 1). Кроме нее на старт также вышли Кристина Мазурина (61-е место) Кристина Ильченко (64).

Соревнования продолжаться 27 января мужским и женским спринтами. 

 
Теги: Минск
 
 
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В декабре Старых вернулась в сборную России после дисквалификации за допинг, россиянка была отстранена от выступления с конца 2013 года.

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