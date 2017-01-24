Полузащитник Иван Маевский может продолжить карьеру в «Астане».

Сообщается, что белорус может стать заменой собравшемуся в «Валенсию» Неманье Максимовичу.

Напомним, в середине января Маевский расторг контракт с «Анжи». Сообщалось об интересе к игроку со стороны АПОЭЛа и «Оренбурга» .

Напомним, в квалификационном плей-офф Лиги Европы текущего сезона «Астана» выбила БАТЭ.