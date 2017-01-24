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Маевский может перейти в «Астану»
25.01.2017 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Иван Маевский может продолжить карьеру в «Астане».
Сообщается, что белорус может стать заменой собравшемуся в «Валенсию» Неманье Максимовичу.
Напомним, в середине января Маевский
Напомним, в квалификационном плей-офф Лиги Европы текущего сезона «Астана» выбила БАТЭ.
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Полузащитник Иван Маевский может продолжить карьеру в «Астане».
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