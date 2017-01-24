﻿ Американская компания купила права на показ фильма о допинге в России за 5 миллионов долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Американская компания купила права на показ фильма о допинге в России за 5 миллионов долларов

25.01.2017 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Американская компания Netflix заплатила 5 миллионов долларов за права на показ фильма Брайана Фогеля «Икарус», который рассказывает о допинге в России.

Главными действующими лицами фильма стали сам Фогель, который проверял на себе действие разных запрещенных в спорте препаратов, и бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Таким образом, эта сделка стала одной из самых дорогих в истории документального кино.

Netflix планирует трансляцию фильма на 190 стран мира.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская компания Netflix заплатила 5 миллионов долларов за права на показ фильма Брайана Фогеля «Икарус», который рассказывает о допинге в России.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Спартак» оштрафован на 600 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче с ЦСКА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика