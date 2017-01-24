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Американская компания купила права на показ фильма о допинге в России за 5 миллионов долларов
25.01.2017 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Американская компания Netflix заплатила 5 миллионов долларов за права на показ
Главными действующими лицами фильма стали сам Фогель, который проверял на себе действие разных запрещенных в спорте препаратов, и бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
Таким образом, эта сделка стала одной из самых дорогих в истории документального кино.
Netflix планирует трансляцию фильма на 190 стран мира.
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Американская компания Netflix заплатила 5 миллионов долларов за права на показ фильма Брайана Фогеля «Икарус», который рассказывает о допинге в России.
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