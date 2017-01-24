﻿ «Спартак» оштрафован на 600 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче с ЦСКА. 21.by
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«Спартак» оштрафован на 600 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче с ЦСКА

25.01.2017 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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КХЛ оштрафовала «Спартак» на 600 тысяч рублей (10 тысяч долларов) за поведение болельщиков на матче регулярного чемпионата с ЦСКА (1:6).

«Во время проведения матча «Спартак» — ЦСКА, состоявшегося 23 января 2017 года, было зафиксировано нарушение правил поведения в спортсооружении.

Со стороны фанатов ХК «Спартак», находившихся на фанатском секторе, в течение матча неоднократно допускались скандирования оскорбительного характера, содержавшие нецензурные выражения.

В связи с этим на ХК «Спартак» налагается штраф согласно пп. 49.4.1 п. 49 ст. 31 дисциплинарного регламента КХЛ», — сообщила пресс-служба лиги.

Напомним, что перед матчем с ЦСКА игроки «Спартака» встретились с болельщиками, которые в грубой форме выразили недовольство результатами и игрой команды. 

«Ты че, не можешь повести за собой? Безногий, бл#». Фанаты «Спартака» настраивают игроков на матч с ЦСКА

 
 
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КХЛ оштрафовала «Спартак» на 600 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче регулярного чемпионата с ЦСКА (1:6).

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