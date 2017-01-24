Ямайский бегун Неста Картер дисквалифицирован за применение допинга во время Пекина-2008.

В ходе перепроверки допинг-проб в тесте спортсмена был обнаружен запрещенный препарат метилгексаниамин.

В Пекине-2008 Картер завоевал золотую медаль в эстафете 4x100 м, где помимо него выступали Майкл Фрэйтер, Усэйн Болт и Асафа Пауэлл, которые также лишились награды.

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