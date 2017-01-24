|
Ямайский бегун Картер дисквалифицирован за допинг в Пекине-2008, Болт лишился эстафетного золота
25.01.2017 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ямайский бегун Неста Картер дисквалифицирован за применение допинга во время Пекина-2008.
В ходе перепроверки допинг-проб в тесте спортсмена был обнаружен запрещенный препарат метилгексаниамин.
В Пекине-2008 Картер завоевал золотую медаль в эстафете 4x100 м, где помимо него выступали Майкл Фрэйтер, Усэйн Болт и Асафа Пауэлл, которые также лишились награды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ямайский бегун Неста Картер дисквалифицирован за применение допинга во время Пекина-2008.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии