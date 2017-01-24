﻿ Татьяна Лебедева лишена двух серебряных медалей Пекина-2008 за допинг. 21.by
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Татьяна Лебедева лишена двух серебряных медалей Пекина-2008 за допинг

25.01.2017 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российская прыгунья Татьяна Лебедева дисквалифицирована за применение допинга на летних Олимпийских играх-2008 в Пекине.

В ходе перепроверки допинг-проб в тесте спортсменки был обнаружен туринабол.

Лебедева выиграла серебряные медали Пекина-2008 в тройном прыжке и прыжках в длину.

Медаль в тройном прыжке достанется казахстанской спортсменке Ольге Рыпаковой, которая в финале Пекина-2008 была лишь четвертой. Ранее за допинг была дисквалифицирована бронзовый призер соревнования гречанка Хрисопия Деветци.

Серебро прыжков в длину уйдет нигерийке Блессинг Окагбаре.

Татьяна Лебедева: «Наверное, сейчас я труп. У меня болит только голова»

 
 
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Российская прыгунья Татьяна Лебедева дисквалифицирована за применение допинга на летних Олимпийских играх-2008 в Пекине.

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