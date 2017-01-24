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Татьяна Лебедева лишена двух серебряных медалей Пекина-2008 за допинг
25.01.2017 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российская прыгунья Татьяна Лебедева дисквалифицирована за применение допинга на летних Олимпийских играх-2008 в Пекине.
В ходе перепроверки допинг-проб в тесте спортсменки был обнаружен туринабол.
Лебедева выиграла серебряные медали Пекина-2008 в тройном прыжке и прыжках в длину.
Медаль в тройном прыжке достанется казахстанской спортсменке Ольге Рыпаковой, которая в финале Пекина-2008 была лишь четвертой. Ранее за допинг была дисквалифицирована бронзовый призер соревнования гречанка Хрисопия Деветци.
Серебро прыжков в длину уйдет нигерийке Блессинг Окагбаре.
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Российская прыгунья Татьяна Лебедева дисквалифицирована за применение допинга на летних Олимпийских играх-2008 в Пекине.
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