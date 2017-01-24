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Усэйн Болт лишен золота ОИ-2008 из-за допинга коллеги по сборной

25.01.2017 17:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв — Sputnik. Ямайский бегун Усэйн Болт лишился золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в мужской эстафете по бегу 4 по 100 метров после перепроверки допинг-пробы члена команды Несты Картера, сообщает на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Усэйн Болт лишен золота ОИ-2008 из-за допинга коллеги по сборной
© Sputnik Александр Вильф
Олимпиада-2008 в Пекине больше не самая успешная для белорусов

МОК продолжает раскрывать данные о результатах перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов.  

"Неста Картер, выигравший мужскую эстафету 4×100 метров, дисквалифицирован с Олимпийских игр в Пекине 2008 года. Повторный анализ образцов дал положительный результат на запрещенное вещество метилгексанамин", — говорится в заявлении МОК.

Согласно решению организации, результат всей команды аннулирован, а четверо бегунов должны вернуть свои золотые медали, завоеванные в эстафете.

Ранее сообщалось, что Картеру грозит дисквалификация сроком на полтора года за применение допинга, а Болт заявлял в интервью СМИ, что в случае такого решения МОК готов вернуть свою медаль, но его сердце будет разбито.

В результате этого решения в активе Болта остается восемь золотых олимпийских медалей. После аннулирования результатов в эстафете ямайский бегун перестал делить первое место по количеству золотых медалей среди легкоатлетов с американским спринтером Карлом Льюисом и финским бегуном Нурми Пааво, на счету которых по девять медалей.

Второй в эстафете на ОИ-2008 была сборная Тринидада и Тобаго, третьей команда Великобритании, четвертой — сборная Японии.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 25 янв — Sputnik. Ямайский бегун Усэйн Болт лишился золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в мужской эстафете по бегу 4 по 100 метров после перепроверки...

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