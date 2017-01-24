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БАТЭ подарит обладателям абонементов желтые майки, изготовленные компанией «Світанак»

25.01.2017 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает официальный сайт БАТЭ, клуб простимулирует продажи абонементов на сезон-2017.

Так, все покупатели клубных карт категорий «Абонемент», «Аматар» и VIP получат в подарок трикотажные желтые майки с символикой тринадцатикратных чемпионов Беларуси, изготовленные по спецзаказу компанией «Світанак».

Напомним, в конце декабря ушедшего года борисовчане опубликовали билетную программу на ближайший сезон.

Отмечается, что завтра, 26 января, станет известно расписание работы касс, в которых можно будет приобрести абонементы.

 

 
 
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Как сообщает официальный сайт БАТЭ, клуб простимулирует продажи абонементов на сезон-2017.

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