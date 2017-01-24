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Скаут «Зенита»: «Не могу сказать, что Кириленко выделяется на фоне остальных ребят»
25.01.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Скаут «Зенита» Армен Маргарян, следивший за молодыми игроками на прошедшем в Минске Кубке развития, оценил перспективы 16-летнего белорусского нападающего Кирилла Кириленко.
– Я не припомню, чтобы кто-то из ваших юниоров приезжал в «Зенит». Да и наша команда, согласно регламенту ФИФА, не может подписывать футболиста, которому не исполнилось 18 лет. Это произойдет лишь в том случае, если родители переедут к нам на постоянное местожительство, но без участия в этом процессе клуба. Пару лет назад за нарушение этого правила ФИФА оштрафовала «Барселону» и лишила клуб возможности подписывать футболистов.
- Но вы кого-то из наших юниоров для себя отметили?
– У вас интересная команда. Она привлекла мое внимание организацией игры, каждый футболист знает свой игровой маневр. По количеству игроков, попавших мне на карандаш, Беларусь находится среди лидеров. У белорусов есть потенциал, который способен помочь в будущем попасть в клубы нашей Премьер лиги, ФНЛ, европейских чемпионатов.
- Кто эти ребята?
– Давайте без конкретики в фамилиях. Всего четыре человека.
- Кириленко среди них есть?
– Не скажу.
- Но вы ведь можете охарактеризовать игру этого парня.
– Могу. У него хорошее голевое чутье, неплохая левая нога. Кроме того, у Кирилла есть лидерские качества. В сложный момент он не побоялся и пошел бить пенальти в непростом матче с Израилем.
- У нас его уже сравнивают с Месси. Сходство не находите?
– Да нет, у него совершенно другой тип игры. Да и я не могу сказать, что он выделяется на фоне остальных ребят. Тренеры его меняли, выпускали на поле со второго тайма. Кириленко – просто один из сильных игроков вашей сборной, – сказал Маргарян.
Репортаж с Кубка развития можно прочитать в материале Tribuna.com.
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Скаут «Зенита» Армен Маргарян, следивший за молодыми игроками на прошедшем в Минске Кубке развития, оценил перспективы 16-летнего белорусского нападающего Кирилла...
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