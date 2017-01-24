﻿ Жозе Моуринью: «Если выйдем в финал Кубка лиги, матч против «Ман Сити» назначат в трудное для нас время». 21.by
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Жозе Моуринью: «Если выйдем в финал Кубка лиги, матч против «Ман Сити» назначат в трудное для нас время»

25.01.2017 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что участие в Кубке английской лиги и Лиге Европы может усложнить команде борьбу за попадание в четверку по итогам сезона.

«Я знаю, что нам будет сложно. Если мы обыграем «Халл», и выйдем в финал Кубка английской лиги, то в чемпионате мы не сыграем с «Манчестер Сити» (манчестерское дерби состоится 25 февраля, а финал – 26-го – прим. Sports.ru).

И тогда для этого матча выберут удивительный момент, трудный для нас, чтобы сыграть против них.

Потом есть Лига Европы, которая не прекращается. Там нужно играть матчи 1/16, 1/8 финала.

Такими образом, если мы проходим дальше, нам будет труднее. Но давайте посмотрим, что произойдет. Наш шанс выиграть кубок – 25%.

У меня в кабинете есть доска с расписанием наших матчей и возможных игр, и когда я смотрю на нее, картина довольно сложная.

Мы знаем, что есть команды, у которых чудесная жизнь: они играют по выходным, потом пауза в два дня, и все отдыхают, все довольны и возвращаются свежими.

У команд есть 4 или 5 дней отдыха, есть время поработать над каждой деталью. И разница существенная, если честно», – сказал Моуринью.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что участие в Кубке английской лиги и Лиге Европы может усложнить команде борьбу за попадание в четверку...

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