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Жозе Моуринью: «Если выйдем в финал Кубка лиги, матч против «Ман Сити» назначат в трудное для нас время»
25.01.2017 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
«Я знаю, что нам будет сложно. Если мы обыграем «Халл», и выйдем в финал Кубка английской лиги, то в чемпионате мы не сыграем с
И тогда для этого матча выберут удивительный момент, трудный для нас, чтобы сыграть против них.
Потом есть
Такими образом, если мы проходим дальше, нам будет труднее. Но давайте посмотрим, что произойдет. Наш шанс выиграть кубок – 25%.
У меня в кабинете есть доска с расписанием наших матчей и возможных игр, и когда я смотрю на нее, картина довольно сложная.
Мы знаем, что есть команды, у которых чудесная жизнь: они играют по выходным, потом пауза в два дня, и все отдыхают, все довольны и возвращаются свежими.
У команд есть 4 или 5 дней отдыха, есть время поработать над каждой деталью. И разница существенная, если честно», – сказал Моуринью.
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Жозе Моуринью: «Если выйдем в финал Кубка лиги, матч против «Ман Сити» назначат в трудное для нас время»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что участие в Кубке английской лиги и Лиге Европы может усложнить команде борьбу за попадание в четверку...
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