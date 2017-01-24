Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев рассказал, что пока не планирует завершать карьеру.

– Вы играете на фланге, где необходимо много бегать. В 35 лет проводить по два матча в неделю без замен – это вообще как?

– Не скажу, что мне легко, но если бы я не тянул, было бы видно. Пока физически чувствую себя неплохо. С весом проблем нет. Ноги позволяют бегать – не сильно болят.

У меня еще не критический возраст. Я получаю удовольствие от того, что делаю.

– Сколько еще лет хотели бы играть?

– У меня контракт до лета 2018 года. Я планирую его отработать до конца. Пока у меня такая задача. Дальше будет видно. Отыграть эти полтора сезона – уже приличный срок.

– Уже появилась идея о вашем прощальном матче. Как-то обговаривали?

– Кто бы ни руководил нашим замечательным клубом, надеюсь на проведение такого матча. Все-таки столько лет играю в этой команде, в этом городе. Болельщики меня любят, как и я их.

Пока на тему прощального матча еще не общался с руководством. Позже эту тему надо поднимать.

– Есть ощущение, что после карьеры футболиста вы останетесь в клубе на какой-то должности.

– Да. Нужно всего лишь подписать контракт, как у Тотти. Ему «Рома» обязана после окончания карьеры предоставить работу в клубе (смеется), – сказал Калачев.