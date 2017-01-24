﻿ Вячеслав Федоренков: «Если спонсоры ИИХФ решат, что по какой-то причине им «вкуснее», чтобы ЧМ-2021 прошел в Финляндии, — пиши пропало». 21.by
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Вячеслав Федоренков: «Если спонсоры ИИХФ решат, что по какой-то причине им «вкуснее», чтобы ЧМ-2021 прошел в Финляндии, — пиши пропало»

25.01.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков поделился мнением о соперничестве Беларуси и Латвии с Финляндией за право провести чемпионат мира-2021.

– Финляндия — одна из стержневых фигур в мировом хоккее. В процесс способно вмешаться то, что всегда сильнее и спорта, и даже политики — Ее величество экономика. И я сейчас не о количестве проданных билетов — здесь пара Минск — Рига действительно гарантированно не уступит Хельсинки, а скорее гарантированно заткнет за пояс. Речь, и это куда важнее, о спонсорах и партнерах ИИХФ. К идее подвиг недавний разговор с осведомленным в ИИХФшной кухне специалистом. Если спонсоры решат, что по какой-то причине им «вкуснее», чтобы ЧМ-2021 прошел в Суоми, — пиши пропало. И демократия «одна страна — один голос» при плебисците на конгрессе ИИХФ не спасет: крупный бизнес найдет чем убедить делегатов поставить птичку за желаемого ему кандидата. И это «чем» будет посильнее гостеприимства Рождественского турнира. Пожалуй, это едва ли не единственное слабое место минско-рижской заявки. Единственное, но очень уязвимое. Что ж, здесь остается уповать на дипломатический талант того же Сергея Гончарова, который нынче занимает в ИИХФ серьезную должность, да совокупную расторопность менеджеров ФХРБ и ЛХФ. Плюс, разумеется, тех самых политиков высшего ранга с обеих сторон, коль скоро они действительно поучаствовали в создании минско-рижского альянса, – сказал Федоренков.

 
Теги: Минск
 
 
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Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков поделился мнением о соперничестве Беларуси и Латвии с Финляндией за право провести чемпионат мира-2021.

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