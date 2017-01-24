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Юрий Шевцов: «Как ни печально, сейчас в сборной Беларуси нет лидера»

25.01.2017 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Новикову по итогам чемпионата мира рассказал об отсутствии лидера в своей команде и перспективах молодых гандболистов.

– Как ни печально, сейчас у нас нет лидера. Раньше и на площадке, и вне ее вожаком был Рутенко. Нет еще и Димы Никуленкова. Помните вариант задней линии Пуховский — Никуленков — Шилович в игре с сербами? Он очень пригодился бы и на этом турнире. Но роль Димы тактикой далеко не ограничивалась. Теперь эти лидерские функции перекладывались на Шиловича и Пуховского. Но они их в полной мере не исполнили.

- В молодой генерации условно двадцатилетних есть потенциальные кандидаты в лидеры?

– Да.

- Назовете?

– Нет. Пусть работают. Все они таланты. Хотя одаренность — это десять процентов успеха в спорте. Мы рано начинаем петь дифирамбы молодым. И при нашем менталитете они пропадают.

- Разве Королек из таких? Он тоже не наиграл на похвалу?

– Очень доволен его игрой. Но и знаю, какую он за два года проделал работу. Это происходило у меня на глазах: и переезд из Гродно, и пахота в СКА. Артем — не кандидат на комплименты. Он просто хороший пример, какие нужны воля, желание и время, чтобы попасть наверх. Что нужно вложить, чтобы получить отдачу. Уверен, что все его победы еще впереди. Это только первый шаг в профессиональный гандбол. Однако разговоры со мной все специалисты начинали именно с расспросов о Корольке. Только бы не закружилась у него голова, – сказал Шевцов.

 
Теги: Гродно
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Новикову по итогам чемпионата мира рассказал об отсутствии лидера в...

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