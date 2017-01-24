Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит Матч звезд НХЛ из-за травмы нижней части тела.

По этой же причине игрок не выйдет на лед в игре против «Бостона», об этом сообщил главный тренер «Пингвинс» Майк Салливан.