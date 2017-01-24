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НХЛ. Малкин не сыграет на Матче звезд из-за травмы
25.01.2017 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит Матч звезд НХЛ из-за травмы нижней части тела.
По этой же причине игрок не выйдет на лед в игре против «Бостона», об этом сообщил главный тренер «Пингвинс» Майк Салливан.
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит Матч звезд НХЛ из-за травмы нижней части тела.
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