﻿ «Спартак» потерпел 10-е поражение подряд и лишился шансов на попадание в плей-офф. 21.by
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«Спартак» потерпел 10-е поражение подряд и лишился шансов на попадание в плей-офф

25.01.2017 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Спартак» уступил СКА (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Красно-белые продлили серию поражений до 10 игр. Последнюю победу команда Алексея Ярушкина одержала 28 декабря, обыграв «Сочи» (4:1).

Помимо этого, «Спартак» лишился шансов на попадание в плей-офф.

На данный момент «Спартак» находится на 13-м месте в таблице Западной конференции, имея на своем счету 50 очков после 54 матчей.

 
 
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«Спартак» уступил СКА (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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