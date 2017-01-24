Скаут «Арсенала» Павел Кучеров, следивший за молодыми игроками на прошедшем в Минске Кубке развития, оценил перспективы 16-летнего белорусского нападающего Кирилла Кириленко.

– Павел Владимирович, кто-нибудь из нынешней юниорской сборной Беларуси может оказаться в академии «Аякса»?

– Если бы у ваших футболистов был паспорт Евросоюза, то заиграть в академиях среднего европейского уровня могли бы около пяти ребят из этой сборной. Может, один футболист попал бы в «Аякс». Но это очень тяжелый вопрос. Многое ведь зависит не только от игровых качеств, а от характера, амбиций. Ведь поймите, любой переезд на Запад – это стресс для игрока. И как он разберется с такой проблемой, неизвестно. Есть футболисты, которые возвращаются домой, а у кого-то просто возникают проблемы с психологией. Ты не дома. Тебе нужно на каждой тренировке доказывать, показывать сильные качества характера, профессионализм. Это очень важно. Вот у вас есть Кириленко. О нем много говорят, его имя на слуху, его «засвечивают». Может, какая-то звездная болезнь появилась. Он бутсы купил себе с золотыми пятками. А когда он приедет в какой-нибудь клуб совершенно другого уровня, его сразу опустят на землю. Парень просто станет таким, как и все. В Европе есть даже академии, в которых нельзя играть в таких бутсах. Это, а еще незаправленные майки, спущенные гетры, оговаривается в правилах академии, – сказал Кучеров.

Репортаж с Кубка развития можно прочитать в материале Tribuna.com.

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