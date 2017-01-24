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Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал» в гостях у «Сельты», «Атлетико» против «Эйбара»
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В ответных матчах 1/4 финала Кубка Испании «Реал» сыграет с «Сельтой», «Барселона» – с «Реал Сосьедадом». «Атлетико» встретится с «Эйбаром».
Кубок Испании
1/4 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
-
24 января, 21.15, «Мендисорроса»
Алавес –
Ортола, Гарсия Карнеро, Вигарай, Руано, Феддаль, Торрес, Крстичич, Катаи (Дейверсон, 84), Сантос, Токеро (Ибаи Гомес, 46), Собрино (Маркос Льоренте, 46).
Алькоркон –
Хименес, Эльхесабаль, Нелсон, Вега, Овона, Тропи, Перес (Торибио, 73), Рей (Луке, 58), Иви, Хименес, Плано (Кадир, 73).
- Предупреждения:
-
Руано
(68), Вигарай
(73).
Первый матч: 2:0.
- Дата проведения
-
25 января, 21.15, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Голы:
-
0:1 –
49 Хименес,
1:1 –
73 Энрик.
Эйбар –
Йоэль, Гальвес, дос Сантос, Капа, Доррио (Энрик, 73), Пенья, Рико (Дани Гарсия, 34), Ривера, Саррьеги (Леон, 73), Бебе, Нано.
Атлетико –
Мойя, Хименес, Люка Эрнандес, Хуанфран, Савич, Сауль (Коке, 62), Габи, Гайтан (Врсалько, 75), Корреа, Гамейро (Феррейра Карраско, 62), Торрес.
- Предупреждения:
-
Рико
(15), Люка Эрнандес
(40), Бебе
(60).
Первый матч: 0:3.
- Дата проведения
-
25 января, 23.15, «Балайдос»
Сельта –
Альварес, Мальо, Кастро, Кабраль, Ронкалья, Васс, Радоя, Диас, Бонгонда, Аспас, Гвидетти.
Реал Мадрид –
Касилья, Начо, Рамос, Данило, Кроос, Ковачич, Каземиро, Асенсио, Иско, Бензема, Роналду.
Первый матч: 2:1.
Первый матч: 1:0.
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В ответных матчах 1/4 финала Кубка Испании «Реал» сыграет с «Сельтой», «Барселона» – с «Реал Сосьедадом».
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