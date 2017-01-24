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Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал» в гостях у «Сельты», «Атлетико» против «Эйбара»

25.01.2017 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ответных матчах 1/4 финала Кубка Испании «Реал» сыграет с «Сельтой», «Барселона» – с «Реал Сосьедадом». «Атлетико» встретится с «Эйбаром».

Кубок Испании

1/4 финала

Ответные матчи

Алавес – Алькоркон 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
24 января, 21.15, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика
АлавесОртола, Гарсия Карнеро, Вигарай, Руано, Феддаль, Торрес, Крстичич, Катаи (Дейверсон, 84), Сантос, Токеро (Ибаи Гомес, 46), Собрино (Маркос Льоренте, 46).
АлькорконХименес, Эльхесабаль, Нелсон, Вега, Овона, Тропи, Перес (Торибио, 73), Рей (Луке, 58), Иви, Хименес, Плано (Кадир, 73).
Предупреждения:
Руано (68), Вигарай (73).

Первый матч: 2:0.

Эйбар – Атлетико 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
25 января, 21.15, «Мунисипаль де Ипуруа»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 49 Хименес, 1:1 – 73 Энрик.
ЭйбарЙоэль, Гальвес, дос Сантос, Капа, Доррио (Энрик, 73), Пенья, Рико (Дани Гарсия, 34), Ривера, Саррьеги (Леон, 73), Бебе, Нано.
АтлетикоМойя, Хименес, Люка Эрнандес, Хуанфран, Савич, Сауль (Коке, 62), Габи, Гайтан (Врсалько, 75), Корреа, Гамейро (Феррейра Карраско, 62), Торрес.
Предупреждения:
Рико (15), Люка Эрнандес (40), Бебе (60).

Первый матч: 0:3.

Сельта – Реал Мадрид
Дата проведения
25 января, 23.15, «Балайдос»
превью матча текстовый онлайн статистика
СельтаАльварес, Мальо, Кастро, Кабраль, Ронкалья, Васс, Радоя, Диас, Бонгонда, Аспас, Гвидетти.
Реал МадридКасилья, Начо, Рамос, Данило, Кроос, Ковачич, Каземиро, Асенсио, Иско, Бензема, Роналду.

Первый матч: 2:1.

Барселона – Реал Сосьедад
Дата проведения
26 января, 23.15, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч: 1:0.

 
 
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В ответных матчах 1/4 финала Кубка Испании «Реал» сыграет с «Сельтой», «Барселона» – с «Реал Сосьедадом».

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