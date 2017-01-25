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Защитник «Спартака» Дыбленко: «Судьи хорошо сработали, надели майки СКА и ездят по льду у нас»
25.01.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Спартака» Ярослав Дыбленко после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:2) дал комментарий по поводу работы судей.
«Не важно, как все складывается сейчас. Надо выходить и биться. Не считаю, что матч с «Северсталью» будет полегче, не думаю, что будет проходным. Можно было и за предыдущие матчи зацепиться, как и сегодня.
Судьи хорошо сработали, надели майки СКА и ездят по льду у нас. Вот и все, записывают колющие удары непонятные, с таким подходом невозможно ничего сделать.
Штраф на Плэтте в матче с ЦСКА? Человек подгибает ножки перед силовым приемом, не понимаю этого. Не толкал его в голову, не убивал его, если человек сам боится, то ничего с ним не поделаешь.
Нужно готовиться к следующему сезону, биться за свое имя и болельщиков», — заявил Дыбленко.
Матч «Спартак» – СКА обслуживали арбитры Максим Сидоренко и Сергей Кулаков.
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Защитник «Спартака» Ярослав Дыбленко после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:2) дал комментарий по поводу работы судей.
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