Защитник «Спартака» Ярослав Дыбленко после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:2) дал комментарий по поводу работы судей.

«Не важно, как все складывается сейчас. Надо выходить и биться. Не считаю, что матч с «Северсталью» будет полегче, не думаю, что будет проходным. Можно было и за предыдущие матчи зацепиться, как и сегодня.

Судьи хорошо сработали, надели майки СКА и ездят по льду у нас. Вот и все, записывают колющие удары непонятные, с таким подходом невозможно ничего сделать.

Штраф на Плэтте в матче с ЦСКА? Человек подгибает ножки перед силовым приемом, не понимаю этого. Не толкал его в голову, не убивал его, если человек сам боится, то ничего с ним не поделаешь.

Нужно готовиться к следующему сезону, биться за свое имя и болельщиков», — заявил Дыбленко.

Матч «Спартак» – СКА обслуживали арбитры Максим Сидоренко и Сергей Кулаков.