﻿ «Монако» – «Нанси». Черник остался в запасе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Монако» – «Нанси». Черник остался в запасе

25.01.2017 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В стартующем в 23:00 матче полуфинала Кубка французской лиги «Нанси» в гостях сыграет с «Монако».

Белорусский голкипер «Нанси» Сергей Черник остался в запасе. Матч с первых минут начнет Ги Нди Ассембе.

Составы и расстановку по позициям можно найти в онлайне Tribuna.com.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В стартующем в 23:00 матче полуфинала Кубка французской лиги «Нанси» в гостях сыграет с «Монако».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал» в гостях у «Сельты», «Атлетико» против «Эйбара»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика