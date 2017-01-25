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«Монако» – «Нанси». Черник остался в запасе
25.01.2017 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
В стартующем в 23:00 матче полуфинала Кубка французской лиги «Нанси» в гостях сыграет с «Монако».
Белорусский голкипер «Нанси» Сергей Черник остался в запасе. Матч с первых минут начнет Ги Нди Ассембе.
Составы и расстановку по позициям можно
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В стартующем в 23:00 матче полуфинала Кубка французской лиги «Нанси» в гостях сыграет с «Монако».
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