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Гандбол: Франция, Норвегия, Словения и Хорватия поборются за финал ЧМ
25.01.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв — Sputnik. Сборные Франции, Норвегии, Словении и Хорватии вышли в полуфинал Чемпионата мира по гандболу среди мужчин, сообщает Sputnik.
Первым участником 1/2 стали спортсмены из Скандинавии, обыгравшие в четвертьфинальном поединке венгров (31:28). Их соперником на пути в финал станет команда Хорватии, которая была сильнее испанцев (30:29).
Действующие чемпионы мира и хозяева нынешнего первенства французы в полуфинале сразятся со словенцами. Ранее Франция одолела шведов (33:30), а Словения — катарцев (32:30).
Первый полуфинальный матч Франция — Словения состоится в Париже 26 января, а сборные Хорватии и Норвегии сыграют во французской столице 27 января. Неудачники полуфиналов 28 января встретятся в игре за бронзу ЧМ, а 29 января состоится решающий поединок за золото.
Два года назад на ЧМ в Катаре французские гандболисты в финале победили катарцев — 25:22, в поединке за бронзу поляки взяли верх над испанцами — 29:28. Сборная Беларуси в 2015 году заняла 18-е место на мировом первенстве.
На этом турнире, напомним,
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Первая полуфинальная игра состоится 26 января, вторая - на следующий день, а финальная встреча пройдет в воскресенье.
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