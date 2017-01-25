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Гандбол: Франция, Норвегия, Словения и Хорватия поборются за финал ЧМ

25.01.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв — Sputnik. Сборные Франции, Норвегии, Словении и Хорватии вышли в полуфинал Чемпионата мира по гандболу среди мужчин, сообщает Sputnik.

Первым участником 1/2 стали спортсмены из Скандинавии, обыгравшие в четвертьфинальном поединке венгров (31:28). Их соперником на пути в финал станет команда Хорватии, которая была сильнее испанцев (30:29).

Действующие чемпионы мира и хозяева нынешнего первенства французы в полуфинале сразятся со словенцами. Ранее Франция одолела шведов (33:30), а Словения — катарцев (32:30).

Первый полуфинальный матч Франция — Словения состоится в Париже 26 января, а сборные Хорватии и Норвегии сыграют во французской столице 27 января. Неудачники полуфиналов 28 января встретятся в игре за бронзу ЧМ, а 29 января состоится решающий поединок за золото.

Два года назад на ЧМ в Катаре французские гандболисты в финале победили катарцев — 25:22, в поединке за бронзу поляки взяли верх над испанцами — 29:28. Сборная Беларуси в 2015 году заняла 18-е место на мировом первенстве.

На этом турнире, напомним, команда Юрия Шевцова в 1/8 уступила шведам (41:22) и заняла 11-е место. Это второй результат в истории выступлений белорусских гандболистов на мировых первенствах. Более высокое место национальная сборная занимала лишь под руководством легендарного Спартака Мироновича на ЧМ-1995 — девятое место.

 
Теги: Минск
 
 
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Первая полуфинальная игра состоится 26 января, вторая - на следующий день, а финальная встреча пройдет в воскресенье.

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