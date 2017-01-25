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Болельщики признали Петтерсона лучшим в матче против "Автомобилиста"

25.01.2017 20:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв — Sputnik. Шведский форвард хоккейного клуба "Динамо" Фредерик Петтерсон назван болельщиками лучшим игроком в матче против "Автомобилиста" (Екатеринбург), сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".

Болельщики признали Петтерсона лучшим в матче против "Автомобилиста"
© Sputnik Владимир Федоренко
КХЛ: минское "Динамо" в овертайме обыграло "Автомобилиста"

Накануне на "Минск-Арене" команда Крэйга Вудкрофта провела очередной домашний поединок. В этот раз соперниками столичного клуба стала екатеринбургская дружина по управлением Владимира Крикунова. Победитель был выявлен в овертайме — со счетом 5:4 сильнее оказались хозяева льда.

"Автор ассистентского покера Фредерик Петтерсон был выбран нашими болельщиками лучшим игроком в противостоянии с командой из Екатеринбурга", — рассказали в "Динамо".

Там пояснили, что за шведа проголосовали 34,03% болельщиков. Вторым стал Данила Карабань (26,05%), третьим — Марк-Андре Граньяни (10,24%). Голкипер минчан Бен Скривенс, который чаще других становился лучшим по мнению болельщиков, в этот раз стал лишь шестым (6,05%).

В четверг, 26 января, минчане на своем льду примут "Югру" из Ханты-Мансийска. 

 
Теги: Минск
 
 
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Петтерсон принял участие в четырех из пяти взятий ворот соперника; автору победной шайбы Граньяни фанаты отдали третье место.

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