МИНСК, 25 янв — Sputnik. Шведский форвард хоккейного клуба "Динамо" Фредерик Петтерсон назван болельщиками лучшим игроком в матче против "Автомобилиста" (Екатеринбург), сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".

Накануне на "Минск-Арене" команда Крэйга Вудкрофта провела очередной домашний поединок. В этот раз соперниками столичного клуба стала екатеринбургская дружина по управлением Владимира Крикунова. Победитель был выявлен в овертайме — со счетом 5:4 сильнее оказались хозяева льда.

"Автор ассистентского покера Фредерик Петтерсон был выбран нашими болельщиками лучшим игроком в противостоянии с командой из Екатеринбурга", — рассказали в "Динамо".

Там пояснили, что за шведа проголосовали 34,03% болельщиков. Вторым стал Данила Карабань (26,05%), третьим — Марк-Андре Граньяни (10,24%). Голкипер минчан Бен Скривенс, который чаще других становился лучшим по мнению болельщиков, в этот раз стал лишь шестым (6,05%).

В четверг, 26 января, минчане на своем льду примут "Югру" из Ханты-Мансийска.