|
НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» примет «Сакраменто», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Шарлотт» и другие матчи
- Размер текста:
- A
- A
- A
В среду, 25 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» примет «Сакраменто», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Шарлотт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
26 января, 03.00, «Quicken Loans Arena»
- Кливленд
-
Джеймс (24 + 13 подборов + 11 передач),
Лав (21 + 16 подборов + 5 потерь),
Ирвинг (20 + 6 передач),
Шамперт (16),
Томпсон (6 + 8 подборов) старт;
Корвер (12),
Фрай (8),
Фелдер (3),
Джонс (2),
Лиггинс (0).
- Сакраменто
-
Казинс (28 + 11 подборов + 9 передач),
Коллисон (23),
Аффлало (14),
Темпл (12),
Куфос (4) старт;
Ричардсон (12),
Коули-Стайн (8 + 10 подборов),
Барнс (6),
Лоусон (5),
Толливер (4).
- Дата проведения
-
26 января, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
-
Томас (38 + 9 передач),
Краудер (23 + 10 подборов),
Хорфорд (20 + 9 передач),
Жеребко (7 + 7 подборов),
Браун (2).
- Хьюстон
-
Харден (30 + 12 передач + 7 потерь),
Андерсон (19),
Ариза (12),
Капела (12 + 7 подборов),
Беверли (3 + 8 передач).
- Дата проведения
-
26 января, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
-
Лопес (33),
Богданович (17),
Динуидди (15),
Букер (7 + 7 подборов),
Фой (2).
- Майами
-
Уэйтерс (24 + 8 передач),
Драгич (17 + 10 подборов + 8 передач),
Макгрудер (7),
Уайтсайд (7),
Бэббит (0).
- Дата проведения
-
26 января, 04.00, «Bradley Center»
- Милуоки
-
Паркер (18),
Адетокумбо (12 + 12 подборов),
Деллаведова (6),
Снелл (6),
Пламли (4).
- Филадельфия
-
Ильясова (15 + 7 подборов),
Стаускас (11),
Ноэл (10 + 12 подборов),
Макконнелл (7 + 11 передач),
Ковингтон (7).
- Дата проведения
-
26 января, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
-
Марк Газоль (38 + 7 подборов),
Рэндолф (16 + 8 подборов),
Аллен (15 + 10 подборов),
Конли (11),
Эннис (6).
- Торонто
-
Лаури (19 + 6 передач),
Пауэлл (19),
Кэрролл (11),
Валанчюнас (6 + 7 подборов),
Саллинджер (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НБА
Статистика НБА
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду, 25 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» примет «Сакраменто», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Шарлотт».
-
Стиль деловой женщины*
13:51,
-
"Дайте учителям и детям отдохнуть!" Приказ о шестом школьном дне насторожил педагогов
10:29, Tut.by
-
6 привычек, которые замедляют обмен веществ
08:40, Tut.by
-
Третий день в Минске ищут 20-летнего студента Академии МВД
11:25, Tut.by
-
Рябов: обвал холода уже начался
15:24, Sputnik Беларусь
-
Трамп начал энергетическую революцию в США
08:49, Sputnik Беларусь
-
Вице-премьер Жарко: у врачей должна быть достойная зарплата
11:39, Sputnik Беларусь
-
МВД о подробностях спасения подлинника Шишкина от наркоторговцев
12:11, Sputnik Беларусь
-
Налоговики хотят мониторить обналичку свыше 2300 рублей в день
08:10, Tut.by
-
Резкий скачок средней зарплаты: богачи живут в Минске
14:57, Sputnik Беларусь
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
«Спартак» оштрафован на 600 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче с ЦСКА
17:45, Tribuna.com
-
КХЛ. «Торпедо» примет ЦСКА, СКА в гостях у «Спартака» и другие матчи
10:08, Tribuna.com
-
Ямайский бегун Картер дисквалифицирован за допинг в Пекине-2008, Болт лишился эстафетного золота
17:45, Tribuna.com
-
Артем Челядинский: «Крумкачы»?» Не знаю, будем разговаривать»
14:09, Tribuna.com
-
Татьяна Лебедева лишена двух серебряных медалей Пекина-2008 за допинг
17:45, Tribuna.com
-
Кубок ФИБА. «Цмокi» принимают «Нантер»
10:17, Tribuna.com
-
НБА. Регулярный чемпионат. «Торонто» уступил «Сан-Антонио», «Вашингтон» разгромил «Бостон» и другие результаты
08:02, Tribuna.com
-
Все новости
- Стиль деловой женщины* 25.01.2017,
- "Дайте учителям и детям отдохнуть!" Приказ о шестом школьном дне насторожил педагогов 25.01.2017,
Tut.by
- 6 привычек, которые замедляют обмен веществ 25.01.2017,
Tut.by
- Конец льготных кредитов, сокращение милиции, предпочтения в порно - все важное за вчера 25.01.2017,
Tut.by
- Третий день в Минске ищут 20-летнего студента Академии МВД 25.01.2017,
Tut.by
- Рябов: обвал холода уже начался 25.01.2017,
Sputnik Беларусь
- Трамп начал энергетическую революцию в США 25.01.2017,
Sputnik Беларусь
- Депутаты решают, по закону ли работает Uber, и как уравнять в правах всех таксистов
21.01.2017,
Tut.by
- Мнение педагога о запрете денежных поборов в школах и садах
20.01.2017,
Sputnik Беларусь
- "Не жилось вместе". В Светлогорском районе найден повешенным муж 15-летней молодой мамы
20.01.2017,
Tut.by
- Экономист о том, как заработать на квартиру: «За границей молодые вкалывают до 40, а в Беларуси на работе у большинства курорт»
23.01.2017,
realt.by
- Белорус нашел способ заработать на декрете о тунеядцах
24.01.2017,
Sputnik Беларусь
- Дом в деревне для минчанина - 4. Зачем вообще нужен архитектор
22.01.2017,
Tut.by
- Одежда для пышных красавиц*
23.01.2017,
21.by
Комментарии