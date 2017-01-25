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НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» примет «Сакраменто», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Шарлотт» и другие матчи

26.01.2017 02:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В среду, 25 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» примет «Сакраменто», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Шарлотт».

НБА

Регулярный чемпионат

Кливленд – Сакраменто 112:116 OT (26:22, 21:31, 35:26, 22:25, 8:12)
Дата проведения
26 января, 03.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Джеймс (24 + 13 подборов + 11 передач), Лав (21 + 16 подборов + 5 потерь), Ирвинг (20 + 6 передач), Шамперт (16), Томпсон (6 + 8 подборов)  старт; Корвер (12), Фрай (8), Фелдер (3), Джонс (2), Лиггинс (0).
Сакраменто
Казинс (28 + 11 подборов + 9 передач), Коллисон (23), Аффлало (14), Темпл (12), Куфос (4)  старт; Ричардсон (12), Коули-Стайн (8 + 10 подборов), Барнс (6), Лоусон (5), Толливер (4).

 

Бостон – Хьюстон 120:109 (24:27, 28:31, 36:28, 32:23)
Дата проведения
26 января, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика
Бостон
Томас (38 + 9 передач), Краудер (23 + 10 подборов), Хорфорд (20 + 9 передач), Жеребко (7 + 7 подборов), Браун (2).
Хьюстон
Харден (30 + 12 передач + 7 потерь), Андерсон (19), Ариза (12), Капела (12 + 7 подборов), Беверли (3 + 8 передач).

 

Бруклин – Майами 106:109 (30:34, 36:21, 23:16, 17:38)
Дата проведения
26 января, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика
Бруклин
Лопес (33), Богданович (17), Динуидди (15), Букер (7 + 7 подборов), Фой (2).
Майами
Уэйтерс (24 + 8 передач), Драгич (17 + 10 подборов + 8 передач), Макгрудер (7), Уайтсайд (7), Бэббит (0).

 

Чикаго – Атланта 101:91 (4 четверть)
Дата проведения
26 января, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью
Атланта
Бэйзмор (16), Сефолоша (15), Миллсэп (15), Шредер (13 + 6 передач), Ховард (11 + 11 подборов).

 

Милуоки – Филадельфия 94:96 (4 четверть)
Дата проведения
26 января, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью
Милуоки
Паркер (18), Адетокумбо (12 + 12 подборов), Деллаведова (6), Снелл (6), Пламли (4).
Филадельфия
Ильясова (15 + 7 подборов), Стаускас (11), Ноэл (10 + 12 подборов), Макконнелл (7 + 11 передач), Ковингтон (7).

 

Мемфис – Торонто 97:87 (4 четверть)
Дата проведения
26 января, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью
Мемфис
Марк Газоль (38 + 7 подборов), Рэндолф (16 + 8 подборов), Аллен (15 + 10 подборов), Конли (11), Эннис (6).
Торонто
Лаури (19 + 6 передач), Пауэлл (19), Кэрролл (11), Валанчюнас (6 + 7 подборов), Саллинджер (0).

 

Новый Орлеан – Оклахома-Сити 91:105 (4 четверть)
Дата проведения
26 января, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью
Новый Орлеан
Холидэй (14 + 6 передач), Джонс (12), Хилл (10), Дэвис (8), Хилд (5).

 

Шарлотт – Голден Стэйт 85:85 (4 четверть)
Дата проведения
26 января, 04.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Превью
Голден Стэйт
Карри (20), Дюрэнт (19 + 6 потерь), Томпсон (17), Грин (11), Пачулия (2).

 

Даллас – Нью-Йорк 72:65 (3 четверть)
Дата проведения
26 января, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

 

Портленд – Лейкерс
Дата проведения
26 января, 06.30, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
Ссылка на источник 66
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В среду, 25 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» примет «Сакраменто», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Шарлотт».

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