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«Марсель» объявил о переходе Эвра
26.01.2017 01:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Марсель» объявил о трансфере защитника «Ювентуса» Патриса Эвра.
Игрок сборной Франции подписал с «Олимпиком» контракт на полтора сезона. Завтра он будет представлен публике на специальной пресс-конференции.
Подробную статистику выступлений Эвра вы можете посмотреть
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«Марсель» объявил о трансфере защитника «Ювентуса» Патриса Эвра.
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