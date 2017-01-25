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Кубок английской лиги. 1/2 финала. «Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль» и вышел в финал
26.01.2017 00:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответных матчах полуфинала Кубка английской лиги «Ливерпуль» дома вновь проиграл «Саутгемптону» (0:1), а «Халл» примет «Манчестер Юнайтед».
Кубок английской лиги
1/2 финала
Вторые матчи
Первый матч – 0:1
Первый матч – 0:2
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В ответных матчах полуфинала Кубка английской лиги «Ливерпуль» дома вновь проиграл «Саутгемптону» (0:1), а «Халл» примет «Манчестер Юнайтед».
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