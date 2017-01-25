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Кубок английской лиги. 1/2 финала. «Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль» и вышел в финал

26.01.2017 00:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ответных матчах полуфинала Кубка английской лиги «Ливерпуль» дома вновь проиграл «Саутгемптону» (0:1), а «Халл» примет «Манчестер Юнайтед».

Кубок английской лиги

1/2 финала

Вторые матчи

Ливерпуль – Саутгемптон 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
25 января, 23.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 90 Лонг.
ЛиверпульКариус, Александер-Арнолд, Ловрен, Матип, Лаллана, Хендерсон, Коутиньо (Вейналдум, 87), Джан (Ориги, 78), Фирмино, Милнер, Старридж.
СаутгемптонФорстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Тадич, Уорд-Проуз (Хейбьерг, 59), Редмонд (Симс, 81), Дэвис, Родригес (Лонг, 46), Ромеу.

Первый матч – 0:1

Халл – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
26 января, 22.45, «Кей Си Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Первый матч – 0:2

 

 
 
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В ответных матчах полуфинала Кубка английской лиги «Ливерпуль» дома вновь проиграл «Саутгемптону» (0:1), а «Халл» примет «Манчестер Юнайтед».

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