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Кубок Италии. 1/4 финала. «Милан» уступил «Ювентусу»

26.01.2017 00:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» одолел «Фиорентину» (1:0), «Ювентус» был сильнее «Милана» (2:1).

Кубок Италии

1/4 финала

Наполи – Фиорентина 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
24 января, 22.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 71 Кальехон.
НаполиРейна, Альбиоль, Стринич (Маджо, 61), Хюсай, Максимович, Гамшик (Аллан, 82), Диавара, Кальехон, Зелиньски, Инсинье, Паволетти (Мертенс, 64).
ФиорентинаТэтэрушану, Оливера, Томович, Астори, Весино, Санчес, Кристофоро (Иличич, 75), Бадель (Эль-Бабакар, 84), Бернардески (Валеро, 75), Кьеза, Калинич.
Предупреждения:
Санчес (28), Оливера (37), Астори (45), Томович (62), Хюсай (67), Эль-Бабакар (90), Кьеза (90), Инсинье (90).
Удаления:
Хюсай (90), Оливера (90).
Ювентус – Милан 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
25 января, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 10 Дибала, 2:0 – 21 Пьянич, 2:1 – 53 Бакка.
ЮвентусНето, Бонуччи, Ругани, Бардзальи, Асамоа, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Игуаин, Дибала (Алекс Сандро, 67), Манджукич.
МиланДоннарумма, Сапата, Романьоли, Абате (Пашалич, 64), Антонелли, Локателли, Бертолаччи (Хонда, 90), Бонавентура, Куцка, Сусо, Бакка (Деулофеу, 80).
Предупреждения:
Куцка (20), Пьянич (30), Локателли (33), Манджукич (44), Бонуччи (68), Алекс Сандро (71), Антонелли (72), Сапата (74).
Удаление:
Локателли (54).

 

 
 
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В 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» одолел «Фиорентину» (1:0), «Ювентус» был сильнее «Милана» (2:1).

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