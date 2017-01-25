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Кубок Италии. 1/4 финала. «Милан» уступил «Ювентусу»
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В 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» одолел «Фиорентину» (1:0), «Ювентус» был сильнее «Милана» (2:1).
Кубок Италии
1/4 финала
- Дата проведения
-
24 января, 22.45, «Сан-Паоло»
- Гол:
-
1:0 –
71 Кальехон.
Наполи –
Рейна, Альбиоль, Стринич (Маджо, 61), Хюсай, Максимович, Гамшик (Аллан, 82), Диавара, Кальехон, Зелиньски, Инсинье, Паволетти (Мертенс, 64).
Фиорентина –
Тэтэрушану, Оливера, Томович, Астори, Весино, Санчес, Кристофоро (Иличич, 75), Бадель (Эль-Бабакар, 84), Бернардески (Валеро, 75), Кьеза, Калинич.
- Предупреждения:
-
Санчес
(28), Оливера
(37), Астори
(45), Томович
(62), Хюсай
(67), Эль-Бабакар
(90), Кьеза
(90), Инсинье
(90).
- Удаления:
-
Хюсай
(90), Оливера
(90).
- Дата проведения
-
25 января, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
- Голы:
-
1:0 –
10 Дибала,
2:0 –
21 Пьянич,
2:1 –
53 Бакка.
Ювентус –
Нето, Бонуччи, Ругани, Бардзальи, Асамоа, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Игуаин, Дибала (Алекс Сандро, 67), Манджукич.
Милан –
Доннарумма, Сапата, Романьоли, Абате (Пашалич, 64), Антонелли, Локателли, Бертолаччи (Хонда, 90), Бонавентура, Куцка, Сусо, Бакка (Деулофеу, 80).
- Предупреждения:
-
Куцка
(20), Пьянич
(30), Локателли
(33), Манджукич
(44), Бонуччи
(68), Алекс Сандро
(71), Антонелли
(72), Сапата
(74).
- Удаление:
-
Локателли
(54).
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В 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» одолел «Фиорентину» (1:0), «Ювентус» был сильнее «Милана» (2:1).
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